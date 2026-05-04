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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारElection Result 2026: रुझानों के बीच BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से ममता बनर्जी…'

Election Result 2026: रुझानों के बीच BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से ममता बनर्जी…'

Election Results 2026: बिहार बीजेपी के नेता संजय सरावगी ने बंगाल में सरकार बनाने का दावा किया है. उनका कहना है कि पुद्दुचेरी में भी एनडीए की सरकार थी और रुझान से भी लग रहा है कि एनडीए सरकार आएगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 May 2026 10:46 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल (West Bengal Election Results 2026) सहित देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज (सोमवार) आने हैं. जिन राज्यों में चुनाव के नतीजे घोषित होंगे उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुद्दुचेरी शामिल हैं. रुझानों के बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Saraogi) ने कई राज्यों में जीत का दावा किया है. 

10.30 बजे सुबह तक के रुझान के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है. इस क्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "पुद्दुचेरी में एनडीए की सरकार थी और रुझान से भी लग रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी. असम में हम पूर्ण बहुमत में थे और इस बार और बड़े बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं." 

उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने का दावा किया है. बीजेपी नेता ने कहा, "बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनाएगी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है... जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में जनविरोधी कार्य किए हैं, आम जनता ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वहां बीजेपी आएगी.. तमिलनाडु में हम पहले से अच्छा करेंगे. केरल में भी हम पहले से अच्छा करेंगे."

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मंगल पांडेय बोले- भय से बंगाल की जनता बाहर आ गई

बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडेय ने कहा, "...अगर उनकी (ममता बनर्जी) सरकार ने 15 सालों में ठीक से बंगाल को चलाया होता, तो आज उनकी पार्टी की यह स्थिति नहीं होती. पश्चिम बंगाल की जनता उनके कुशासन से तंग आ चुकी थी… लोगों में भय का माहौल बना दिया था...जो रुझान आ रहे हैं, उससे साफ है कि भय से बंगाल की जनता बाहर आ गई है… चुनाव आयोग हर चीज पर नजर रखे हुए है...बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी..."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 May 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee BJP BIHAR NEWS Election Result 2026 West Bengal Results 2026
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