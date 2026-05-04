Election Result 2026: रुझानों के बीच BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से ममता बनर्जी…'

पश्चिम बंगाल (West Bengal Election Results 2026) सहित देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज (सोमवार) आने हैं. जिन राज्यों में चुनाव के नतीजे घोषित होंगे उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुद्दुचेरी शामिल हैं. रुझानों के बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Saraogi) ने कई राज्यों में जीत का दावा किया है.

10.30 बजे सुबह तक के रुझान के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है. इस क्रम में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "पुद्दुचेरी में एनडीए की सरकार थी और रुझान से भी लग रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी. असम में हम पूर्ण बहुमत में थे और इस बार और बड़े बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं."

उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने का दावा किया है. बीजेपी नेता ने कहा, "बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनाएगी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है... जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में जनविरोधी कार्य किए हैं, आम जनता ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वहां बीजेपी आएगी.. तमिलनाडु में हम पहले से अच्छा करेंगे. केरल में भी हम पहले से अच्छा करेंगे."

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मंगल पांडेय बोले- भय से बंगाल की जनता बाहर आ गई

बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडेय ने कहा, "...अगर उनकी (ममता बनर्जी) सरकार ने 15 सालों में ठीक से बंगाल को चलाया होता, तो आज उनकी पार्टी की यह स्थिति नहीं होती. पश्चिम बंगाल की जनता उनके कुशासन से तंग आ चुकी थी… लोगों में भय का माहौल बना दिया था...जो रुझान आ रहे हैं, उससे साफ है कि भय से बंगाल की जनता बाहर आ गई है… चुनाव आयोग हर चीज पर नजर रखे हुए है...बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी..."

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