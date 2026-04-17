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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमहिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'

महिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर जारी बहस के बीच रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है. महिलाओं को आज किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इसका जिक्र एक्स पोस्ट में किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Apr 2026 02:35 PM (IST)
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महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पर जारी सियासत के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) का दर्द छलका है. शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को उन्होंने अपने एक्स हैंडल से लंबा पोस्ट किया. कहा कि आज मायके और ससुराल के भेदभाव की अग्निपरीक्षा देनी पड़ रही है, ऐसे महिला आरक्षण बिल का क्या औचित्य है?

रोहिणी ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके वास्तविक सशक्तीकरण, उनको शिक्षित किए जाने, आत्मनिर्भर बनाए जाने की सार्थकता पर ही सवाल है. बड़ी गरीब आबादी वाले देश में गरीब महिलाओं को शिक्षा पाने से वंचित होना पड़ रहा है. 

'महिलाएं चूल्हा-चौका करने को मजबूर'

अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने महिलाओं को आज किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इसका पूरा जिक्र किया है. वे कहती हैं कि महिलाओं के सामाजिक-सार्वजनिक व पेशेवर (प्रोफेशनल) प्रयासों में भी भेदभाव है. उनके आगे बढ़ने के अवसरों में तमाम अड़चनें हैं. महिलाओं की बड़ी आबादी पढ़ने-लिखने के बाद भी चूल्हा-चौका करने को ही मजबूर हैं. 

रोहिणी ने कहा कि देश के लगभग हर राज्य में अभी भी पर्दा करने की प्रथा का प्रचलन है. शहर से लेकर गांव तक महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों पर ऐतराज है. निरंतर बलात्कार हो रहा है. दहेज के चलते महिलाएं यौन उत्पीड़न एवं यौन शोषण की शिकार हो रही हैं. न्याय से वंचित होना पड़ रहा है.

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का किया जिक्र

आगे अपने पोस्ट में वे लिखती हैं, "आत्मसम्मान के लिए अपनी आवाज उठाने पर महिलाओं को आज के दौर में सोशल मीडिया ट्रोलिंग से जूझना पड़ रहा है. मायके और ससुराल के भेदभाव की अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है. पितृसत्तात्मक सोच के वर्चस्व के अधीन रहना पड़ रहा है."

उन्होंने कहा, "आजादी हासिल होने के लगभग आठ दशक के बाद भी हकीकत में बराबरी का दर्जा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. समाज-परिवार के लिए किए गए उनके त्याग को सौदा बताकर महिलाओं के आत्मविश्वास को तोड़ा जा रहा है. माता-पिता की संपत्ति में बराबर का कानूनी हक हासिल होने के बावजूद महिलाओं-बेटियों को अपने हक से वंचित होना पड़ रहा है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Rohini Acharya RJD BIHAR NEWS
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