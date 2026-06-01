नीतीश कुमार ने CM पद छोड़ने के बाद बुलाई बड़ी बैठक, 21 जून को क्या होने वाला है?

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने इसी साल (2026) अप्रैल के महीने में सीएम का पद छोड़ा था. अब कुर्सी छोड़ने के बाद 21 जून को पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है. पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी. खुला अधिवेशन होगा.

पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में यह बैठक होनी है. जानकारी के अनुसार, 21 जून को जेडीयू की अलग-अलग संगठनात्मक स्तरों की बैठकें होंगी.

बताया जाता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नीतीश कुमार के हुए निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मुहर लगेगी. साथ ही बैठक में संगठन और भावी रणनीति पर चर्चा होगी.

कब से कब तक होगी बैठक?

21 जून को निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक होगी. निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी. वहीं बिहार की नव-निर्वाचित राज्य परिषद की बैठक 11:45 बजे से होगी. नव-निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 बजे से 4 बजे तक होगी और खुला अधिवेशन 4 बजे से 5 बजे तक होगा.

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जेडीयू के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्य शामिल होंगे. बैठक में संगठन की भावी रणनीति, सात निश्चय-3 के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने, विकसित बिहार के निर्माण तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी.

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