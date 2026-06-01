अब तक जारी नहीं हुए BPSC के नतीजे, RJD सांसद मनोज झा बोले- 'मानसिक दबाव में छात्र'

अभी तक 70वीं बिहार लोक सेवा (BPSC) सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुए हैं. इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने चिंता वक्त की है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखा है कि अभ्यर्थी लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से इस संबंध में अब तक कोई सूचना जारी नहीं की गई है.

RJD सांसद मनोज कुमार का यह बयान तब सामने आया है जब 70वीं BPSC परीक्षा के उम्मीदवार लगातार नतीजे जारी करने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई अभ्यर्थी आयोग से जल्द परिणाम घोषित करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से इसपर न ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है और न ही कोई तारीख. इस कारण उम्मीदवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

70वीं BPSC सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा हुए लगभग डेढ़ वर्ष और साक्षात्कार संपन्न हुए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी आयोग की ओर से कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। इस अनिश्चितता ने अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव में… — Manoj Kumar Jha (@manojkjhadu) June 1, 2026

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RJD नेता ने कहा- आयोग जल्द जारी करे परिणाम

मनोज कुमार झा ने अपने पोस्ट में लिखा, '70वीं BPSC सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं. प्रारंभिक परीक्षा हुए लगभग डेढ़ वर्ष और साक्षात्कार संपन्न हुए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी आयोग की ओर से कोई स्पष्ट सूचना नहीं है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'इस अनिश्चितता ने अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव में डाल दिया है और इससे उनकी आगे की तैयारी भी प्रभावित हो रही है. आयोग को शीघ्र परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए. युवाओं का समय, श्रम और भविष्य किसी भी व्यवस्था की प्राथमिकता होना चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि BPSC की 70वीं कंबाइंड परीक्षा के लिए प्रीलिम्स परीक्षाएं 13 दिसंबर 2024 और 4 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी. दरअसल, पटना के एक परीक्षा केंद्र (बापू परीक्षा परिसर) पर हुई परीक्षा को कथित अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया था. इसके बाद इन अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी, 2025 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी. यह निर्णय 19 दिसंबर, 2024 को आयोग की बैठक के बाद लिया गया था.

इसके नतीजे 23 जनवरी 2025 को घोषित किए गे थे. इसके बाद मेन्स परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच संपन्न हुई थी और इसके नतीजे दिसंबर 2025 में आए थे. इसके बाद इसी साल इंटरव्यू फरवरी के अंत तक पूरा कर लिया गया था. उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि अप्रैल या मई 2026 तक अंतिम परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इसपर कोई अपडेट न आने से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है.

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