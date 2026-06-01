…तो इसलिए राबड़ी देवी को टारगेट कर रही सम्राट सरकार? RJD नेता के दावे से सियासी हड़कंप!

आरजेडी नेता राबड़ी देवी सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर बंगले को कब खाली करती हैं यह देखने वाली बात होगी लेकिन बयानबाजी से सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है. इस बीच आरजेडी की ओर से दावा किया गया है कि सम्राट सरकार टारगेट कर रही है. सोमवार (01 जून, 2026) को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राबड़ी देवी के आवास के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह अपरिपक्व मुख्यमंत्री का आचरण बताता है. विपक्ष का काम सवाल उठाना है. जब भी विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई है तो जनता ने जवाब दिया है. वर्तमान स्थिति में बिहार के सत्ता दल का मानना है कि विपक्ष उनके हां में हां मिलाए, अगर विपक्ष हां में हां न मिलाए तो उसे टारगेट किया जाए, टारगेट भी अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है.

विपक्ष को डरा रही सरकार: अब्दुल बारी सिद्दीकी

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार कैसे तरक्की करे, विकसित राज्य कैसे बने, गरीबी रेखा से ऊपर कैसे उठे, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है. सरकार विपक्ष को डरा रही है. अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ऐक्शन लेंगे जो की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है.

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'सीएम का विजन बड़ा… इसलिए बड़ा बंगला चाहिए'

सिद्दीकी ने कहा, "मुझे देखकर आश्चर्य होता है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं जिनको एक अणे मार्ग आवंटित हुआ है, लेकिन उनको वह मकान बड़ा चाहिए. हमारे मुख्यमंत्री का विजन बड़ा है इसलिए उनको बड़ा मकान चाहिए. उपमुख्यमंत्री का जो आवास था उसको उन्होंने सीएम आवास में जोड़ लिया. जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विपरीत परिस्थिति है खर्चा कम कीजिए तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री अपने बंगले का विस्तार कर रहे हैं."

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन के बंगले पर भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशाना साधा. पूछा कि नितिन नवीन को किस हैसियत से सरकारी बंगला आवंटित किया गया है? तरैया के विधायक मंत्री के आवास में किस हैसियत से रह रहे हैं? 11/13 नंबर बंगले में पूर्व मंत्री राजू सिंह किस हैसियत से रह रहे हैं? दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस हैं, वह किस हैसियत से बड़े मकान में रह रहे हैं? इसी तरह राज्यसभा सांसद संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा आदि के बंगले पर भी सवाल उठाया.

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