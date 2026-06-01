राबड़ी आवास छोड़िए, अब CM के बंगले पर सियासत शुरू, RJD बोली- 'सम्राट चौधरी ने…'

राबड़ी देवी (Rabri Devi) की ओर से सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली न करने पर सियासत हो रही है. इस बीच अब आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) के बंगले और आवास को लेकर सवाल उठाया है. सोमवार (01 जून, 2026) को आरजेडी के एक्स हैंडल से एक लंबा पोस्ट किया गया.

आरजेडी का कहना है कि देश के सबसे गरीब राज्य बिहार के मुख्यमंत्री का बंगला, अब भारत का सबसे बड़ा आलीशान, भव्य और सात सितारा सरकारी बंगला है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बंगला अब प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला है. सम्राट चौधरी ने पूर्व में उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित 5 देशरत्न मार्ग को भी मुख्यमंत्री आवास में मिला लिया है. उन्होंने दिल्ली में बिहार निवास और बिहार भवन के बजाय टाइप-8 बड़ा बंगला भी लिया है.

'सीएम को बैठने-सोने के लिए 24 बीघा चाहिए?'

आरजेडी की ओर से किए गए एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी जमीन पर अपने आलीशान बंगला का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर लिया है. क्या सम्राट चौधरी को शर्म आती है कि सबसे पिछड़े और गरीब राज्य के CM को आवासीय कार्यालय में बैठने और सोने के लिए 24 बीघा यानी 480 कट्टा जमीन चाहिए?"

देश के सबसे गरीब राज्य बिहार के मुख्यमंत्री का बंगला, अब भारत का सबसे बड़ा आलीशान, भव्य और सात सितारा सरकारी बंगला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बंगला अब प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व में उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित 𝟓 देशरत्न मार्ग को… — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) June 1, 2026

पार्टी ने कहा कि बिहार में अभी तक उपमुख्यमंत्री के लिए दो आवास कर्णांकित थे, एक पांच देशरत्न मार्ग और दूसरा तीन स्टैंड रोड, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे. उनसे पहले उपमुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद के अलावा रेणू देवी भी रहीं, लेकिन सम्राट चौधरी इतने बड़े पक्षपाती हैं कि उपमुख्यमंत्री के नाम पर कर्णांकित आवास को भी अपने आवास में समाहित कर लिया.

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मुख्यमंत्री के आवास को लेकर सवाल उठाते हुए कहा गया कि अगर सम्राट चौधरी इतने ही नियम और कानून के पाबंद हैं तो फिर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को पूर्व से कर्णांकित उपमुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव मंत्री की हैसियत से पूर्व से आंवटित आवास में रह रहे हैं तो फिर मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता प्रतिपक्ष (बिहार विधान परिषद) राबड़ी देवी के साथ ऐसा पक्षपाती दुर्व्यवहार और बर्ताव क्यों किया जा रहा है?

बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए आरजेडी ने कहा, "सम्राट चौधरी में बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र नहीं है. यह ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता की दुर्भावना से लैस होकर कार्य कर रहे हैं."

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