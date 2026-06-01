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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी आवास छोड़िए, अब CM के बंगले पर सियासत शुरू, RJD बोली- 'सम्राट चौधरी ने…'

राबड़ी आवास छोड़िए, अब CM के बंगले पर सियासत शुरू, RJD बोली- 'सम्राट चौधरी ने…'

Bihar Politics: आरजेडी का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री का बंगला अब प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला है. उन्होंने दिल्ली में बिहार निवास और बिहार भवन के बजाय टाइप-8 बड़ा बंगला भी लिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 01 Jun 2026 03:37 PM (IST)
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राबड़ी देवी (Rabri Devi) की ओर से सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली न करने पर सियासत हो रही है. इस बीच अब आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) के बंगले और आवास को लेकर सवाल उठाया है. सोमवार (01 जून, 2026) को आरजेडी के एक्स हैंडल से एक लंबा पोस्ट किया गया.

आरजेडी का कहना है कि देश के सबसे गरीब राज्य बिहार के मुख्यमंत्री का बंगला, अब भारत का सबसे बड़ा आलीशान, भव्य और सात सितारा सरकारी बंगला है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बंगला अब प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला है. सम्राट चौधरी ने पूर्व में उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित 5 देशरत्न मार्ग को भी मुख्यमंत्री आवास में मिला लिया है. उन्होंने दिल्ली में बिहार निवास और बिहार भवन के बजाय टाइप-8 बड़ा बंगला भी लिया है.

'सीएम को बैठने-सोने के लिए 24 बीघा चाहिए?'

आरजेडी की ओर से किए गए एक्स पोस्ट में लिखा गया है, "सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी जमीन पर अपने आलीशान बंगला का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर लिया है. क्या सम्राट चौधरी को शर्म आती है कि सबसे पिछड़े और गरीब राज्य के CM को आवासीय कार्यालय में बैठने और सोने के लिए 24 बीघा यानी 480 कट्टा जमीन चाहिए?" 

पार्टी ने कहा कि बिहार में अभी तक उपमुख्यमंत्री के लिए दो आवास कर्णांकित थे, एक पांच देशरत्न मार्ग और दूसरा तीन स्टैंड रोड, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे. उनसे पहले उपमुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद के अलावा रेणू देवी भी रहीं, लेकिन सम्राट चौधरी इतने बड़े पक्षपाती हैं कि उपमुख्यमंत्री के नाम पर कर्णांकित आवास को भी अपने आवास में समाहित कर लिया.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने CM पद छोड़ने के बाद बुलाई बड़ी बैठक, 21 जून को क्या होने वाला है?

मुख्यमंत्री के आवास को लेकर सवाल उठाते हुए कहा गया कि अगर सम्राट चौधरी इतने ही नियम और कानून के पाबंद हैं तो फिर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को पूर्व से कर्णांकित उपमुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव मंत्री की हैसियत से पूर्व से आंवटित आवास में रह रहे हैं तो फिर मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता प्रतिपक्ष (बिहार विधान परिषद) राबड़ी देवी के साथ ऐसा पक्षपाती दुर्व्यवहार और बर्ताव क्यों किया जा रहा है?

बिहार के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए आरजेडी ने कहा, "सम्राट चौधरी में बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र नहीं है. यह ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता की दुर्भावना से लैस होकर कार्य कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास खाली न करना पड़े इसलिए RJD उठा सकती है ये कदम, पार्टी का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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