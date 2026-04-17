अनंत सिंह बोले शराब चालू हो, RLM भी समर्थन में, अब 'सम्राट सरकार' में JDU ने साफ किया स्टैंड

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शराबबंदी पर अलग ही सियासत हो रही है. सरकार में ही शामिल विधायक इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं तो कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा. नीतीश कुमार के रहते हुए भी शराबंबदी कानून की समीक्षा की मांग उठती रही थी. अब उनके जाने के बाद एक बार फिर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है.

शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को जेडीयू के विधायक आदित्य कुमार ने सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह कह रहे हैं शराब को चालू कर देना चाहिए. आरएलएम के विधायक (माधव आनंद) ने भी मांग उठाई है. इस पर जेडीयू विधायक आदित्य कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून लागू रहेगा. इसमें कोई संशय नहीं है.

सम्राट को शुभकामना देने पहुंचे थे आदित्य कुमार

आदित्य कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी ने सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है तो हम शुभकामना देने आए थे. यही अपेक्षा रखेंगे कि जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को चलाया है उसी प्रकार सम्राट चौधरी भी बिहार को चलाने का काम करें.

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इससे पहले बीते गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को जेडीयू के के प्रवक्ता परिमल कुमार ने भी पार्टी का स्टैंड साफ किया था. शराबबंदी कानून को उन्होंने नीतीश कुमार का क्रांतिकारी फैसला बताया था. कहा था कि शराबबंदी ने बिहार के सामाजिक व आर्थिक ढांचे को बदलकर रख दिया है. इस फैसले ने सुशासन में चार चांद लगाया. पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा था कि जेडीयू इस कानून की समीक्षा के पक्ष में नहीं है.

बता दें कि एनडीए में शामिल दल आरएलएम के विधायक दल के नेता माधव आनंद लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए. इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है. इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए. वे सदन में नीतीश कुमार के सामने भी यह मुद्दा उठा चुके हैं. दूसरी ओर जेडीयू के विधायक अनंत सिंह भी शराबबंदी हटाने के पक्ष में हैं. उनकी भी मांग है कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए. अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है.

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