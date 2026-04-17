हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह बोले शराब चालू हो, RLM भी समर्थन में, अब 'सम्राट सरकार' में JDU ने साफ किया स्टैंड

अनंत सिंह बोले शराब चालू हो, RLM भी समर्थन में, अब 'सम्राट सरकार' में JDU ने साफ किया स्टैंड

Bihar News: शराबबंदी कानून को जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का क्रांतिकारी फैसला बता रहे हैं. जेडीयू के विधायक आदित्य कुमार ने साफ कहा है कि शराबबंदी कानून लागू रहेगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Apr 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शराबबंदी पर अलग ही सियासत हो रही है. सरकार में ही शामिल विधायक इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं तो कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा. नीतीश कुमार के रहते हुए भी शराबंबदी कानून की समीक्षा की मांग उठती रही थी. अब उनके जाने के बाद एक बार फिर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है. 

शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को जेडीयू के विधायक आदित्य कुमार ने सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह कह रहे हैं शराब को चालू कर देना चाहिए. आरएलएम के विधायक (माधव आनंद) ने भी मांग उठाई है. इस पर जेडीयू विधायक आदित्य कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून लागू रहेगा. इसमें कोई संशय नहीं है.

सम्राट को शुभकामना देने पहुंचे थे आदित्य कुमार

आदित्य कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी ने सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है तो हम शुभकामना देने आए थे. यही अपेक्षा रखेंगे कि जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को चलाया है उसी प्रकार सम्राट चौधरी भी बिहार को चलाने का काम करें.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की तरह अब सम्राट चौधरी ने भी शुरू किया 'जनता दरबार', समस्या का तुरंत होगा समाधान

इससे पहले बीते गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को जेडीयू के के प्रवक्ता परिमल कुमार ने भी पार्टी का स्टैंड साफ किया था. शराबबंदी कानून को उन्होंने नीतीश कुमार का क्रांतिकारी फैसला बताया था. कहा था कि शराबबंदी ने बिहार के सामाजिक व आर्थिक ढांचे को बदलकर रख दिया है. इस फैसले ने सुशासन में चार चांद लगाया. पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा था कि जेडीयू इस कानून की समीक्षा के पक्ष में नहीं है.

बता दें कि एनडीए में शामिल दल आरएलएम के विधायक दल के नेता माधव आनंद लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए. इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है. इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए. वे सदन में नीतीश कुमार के सामने भी यह मुद्दा उठा चुके हैं. दूसरी ओर जेडीयू के विधायक अनंत सिंह भी शराबबंदी हटाने के पक्ष में हैं. उनकी भी मांग है कि इस कानून को समाप्त कर दिया जाए. अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी से मिले अनंत सिंह, मोकामा के लिए कर दी ये बड़ी मांग, जानिए क्या कुछ बात हुई

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
JDU Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bihar Liquor Ban Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
अनंत सिंह बोले शराब चालू हो, RLM भी समर्थन में, अब 'सम्राट सरकार' में JDU ने साफ किया स्टैंड
अनंत सिंह बोले शराब चालू हो, RLM भी समर्थन में, अब 'सम्राट सरकार' में JDU ने साफ किया स्टैंड
बिहार
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
बिहार
CM सम्राट चौधरी को दी थी जान से मारने की धमकी, अब बिहार पुलिस ने गुजरात से टांगा
CM सम्राट चौधरी को दी थी जान से मारने की धमकी, अब बिहार पुलिस ने गुजरात से टांगा
बिहार
नई सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का MLC बनना तय, 12 मई को आएगा चुनाव का रिजल्ट
नई सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का MLC बनना तय, 12 मई को आएगा चुनाव का रिजल्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
'मुस्लिमों को डर है हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा', ये दलील सुनते ही बोले चीफ जस्टिस- UCC का धर्म से...
बिहार
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
'लालू आज तक भुगत रहे, अखिलेश भी दूर रहें...' लोकसभा में नीतीश कुमार का जिक्र कर ललन सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
Bhooth Bangla X Review: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का चल गया जादू, लोग बोले- 'मजेदार और पैसा वसूल फिल्म'
इंडिया
Telangana Caste: खेती-शादी के लिए सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अगड़ी जाति सिर्फ 13%, सर्वे ने दिखाया आइना?
खेती-शादी का सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तेलंगाना सर्वे ने दिखाया आइना?
ऑटो
Rolls-Royce की पहली Electric Convertible लॉन्च, 10,500 LED लाइट्स से चमका लग्जरी केबिन
Rolls-Royce की पहली Electric Convertible लॉन्च, 10,500 LED लाइट्स से चमका लग्जरी केबिन
हेल्थ
Therapy For Hearing Loss: जन्म से बहरेपन का इलाज अब मुमकिन! इस इंजेक्शन से लौटेगी बच्चों की सुनने की शक्ति
जन्म से बहरेपन का इलाज अब मुमकिन! इस इंजेक्शन से लौटेगी बच्चों की सुनने की शक्ति
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget