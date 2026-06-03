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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'आपने देखा होगा कि…'

खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'आपने देखा होगा कि…'

Khan Sir Coaching Attack: जेडीयू नेता संजय झा का कहना है कि सरकार की नंबर वन प्राथमिकता जो है वो है कानून का राज स्थापित रखने की है. इस पर कोई समझौता नहीं है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Jun 2026 11:21 AM (IST)
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पटना में खान सर (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले के पीछे क्या मकसद है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सियासी गलियारों से भी प्रतिक्रिया आने लगी है. पटना में बुधवार (03 जून, 2026) को जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (JDU Sanjay Jha) मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे इस पर सवाल किया गया. उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया.

जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कोचिंग संस्थान के बाहर हुई घटना पर कहा, "बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अभी जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी… सरकार की नंबर वन प्राथमिकता जो है वो है कानून का राज स्थापित रखने की है. इस पर कोई समझौता नहीं है." 

संजय झा ने कहा, आपने देखा होगा कि बिहार में जितने भी अपराधी थे, उन सबका इंतजाम नीतीश कुमार ने कर दिया. अभी जो सम्राट चौधरी की सरकार है… NDA की सरकार है उसमें भी वही इलाज होगा... इस तरह की गतिविधि बंद हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है… लेकिन कोई अपराध होगा तो अपराधी पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी होगी."

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: CM सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग, नामजद FIR, खान सर कोचिंग मामले में 10 बड़ी बातें

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पटने में मुसल्लहपुर हाट इलाका है जो छात्रों का गढ़ है. इस इलाके में कई सारे कोचिंग संस्थान हैं. हजारों की संख्या में छात्र यहां रहते हैं और पढ़ते हैं. मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर घटना हुई जिसमें एक गार्ड गंभीर रूप से घायल हुआ है. रात में गोलीबारी की भी खबर आई थी लेकिन इससे पुलिस ने इनकार कर दिया है. जांच जारी है. घटना के बाद अगले दिन बुधवार को छात्रों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर गई. मुसल्लहपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है. स्थिति नियंत्रण में है.

यह भी पढ़ें- Rohtas News: रोहतास में युवक की हत्या, काजीपुरा का रहने वाला था, दोस्तों में विवाद के बाद चलीं गोलियां

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Patna Khan Sir BIHAR NEWS
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