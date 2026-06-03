खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'आपने देखा होगा कि…'

पटना में खान सर (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले के पीछे क्या मकसद है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन सियासी गलियारों से भी प्रतिक्रिया आने लगी है. पटना में बुधवार (03 जून, 2026) को जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (JDU Sanjay Jha) मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे इस पर सवाल किया गया. उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया.

जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने कोचिंग संस्थान के बाहर हुई घटना पर कहा, "बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और अभी जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी… सरकार की नंबर वन प्राथमिकता जो है वो है कानून का राज स्थापित रखने की है. इस पर कोई समझौता नहीं है."

संजय झा ने कहा, आपने देखा होगा कि बिहार में जितने भी अपराधी थे, उन सबका इंतजाम नीतीश कुमार ने कर दिया. अभी जो सम्राट चौधरी की सरकार है… NDA की सरकार है उसमें भी वही इलाज होगा... इस तरह की गतिविधि बंद हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है… लेकिन कोई अपराध होगा तो अपराधी पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी होगी."

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क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पटने में मुसल्लहपुर हाट इलाका है जो छात्रों का गढ़ है. इस इलाके में कई सारे कोचिंग संस्थान हैं. हजारों की संख्या में छात्र यहां रहते हैं और पढ़ते हैं. मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर घटना हुई जिसमें एक गार्ड गंभीर रूप से घायल हुआ है. रात में गोलीबारी की भी खबर आई थी लेकिन इससे पुलिस ने इनकार कर दिया है. जांच जारी है. घटना के बाद अगले दिन बुधवार को छात्रों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर गई. मुसल्लहपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है. स्थिति नियंत्रण में है.

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