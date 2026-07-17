सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अनशन पर हैं तो सरकार...'

सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) की भूख हड़ताल (Hunger Strike) पर विपक्ष के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयान और मुलाकात के बाद अब एनडीए के नेता भी इस पर रिएक्शन देने लगे हैं. शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को बिहार बीजेपी के नेता प्रभाकर मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी तो अब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू से बयान आया है.

जेडीयू नेता ने दी केंद्र को नसीहत

शुक्रवार को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने केंद्र सरकार नसीहत भी दी. जेडीयू नेता ने कहा सरकार को ध्यान देना चाहिए. सोनम वांगचुक की बात को सुनना चाहिए.

'दिल्ली में रहते तो जाकर मिलते'

भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि हल हो या ना हो, जब वह अनशन पर हैं तो सरकार को उनकी बात को सुन लेना चाहिए. सरकार के किसी प्रतिनिधिमंडल जाकर उनसे मिलना चाहिए… इसमें दिक्कत नहीं है. यह मामला दिल्ली का है, बिहार का नहीं है, हम दिल्ली में रहते तो जाकर मिलते."

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चिराग की पार्टी ने क्या कहा?

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर सत्ता पक्ष में शामिल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रवक्ता डॉ. विनीत सिंह ने कहा कि मेरा अपना मानना है कि उनकी जो भी मांगें हैं उसे पर सरकार विचार जरूर कर रही होगी. समय आने पर उस पर बात होगी, लेकिन मैं सोनम वांगचुक से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपना हठ छोड़ दें और अनशन को त्याग दें.

विनीत सिंह ने कहा कि और भी रास्ते हैं सरकार से बात करने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आमरण अनशन पर बैठ जाएं. सरकार उनके मामले पर गंभीर जरूर है और जो भी उनकी मांग है और करने लायक होगी तो सरकार जरूर करेगी. मुझे लगता है कि जल्द ही इसका समाधान निकल जाएगा.

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