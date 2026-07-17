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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने क्या कह दिया? 'वहां जाति की…'

RJD नेता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर जीतन राम मांझी ने क्या कह दिया? 'वहां जाति की…'

Mrityunjay Tiwari Resignation: जीतन राम मांझी ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से अलग होकर अच्छा काम किया है. वहां अनियमितता की राजनीति चलती है.

Written By : अजीत कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 02:27 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को गयाजी स्थित पैतृक आवास महकार में अपने माता-पिता की प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर मीडिया से बातचीत में आरजेडी (RJD) नेता मृत्युंजय तिवारी (Mrityunjay Tiwari) के इस्तीफे पर कहा कि जब जीतन राम मांझी आरजेडी से अलग हो सकता है तो मृत्युंजय तिवारी जैसे लोग क्यों चिपके हुए हैं?

जीतन राम मांझी ने कहा कि मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से अलग होकर अच्छा काम किया है. आरजेडी और अन्य लोग जो भी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जब मृत्युंजय तिवारी हट सकते हैं तो बाकी लोगों का वहां क्या काम है? वहां जाति की राजनीति चलती है. वहां अनियमितता की राजनीति चलती है. शुद्ध राजनीति और धर्मनिरपेक्ष नीति में विश्वास करने वालों की जगह आरजेडी में नहीं है.

राहुल गांधी नाटक कर रहे: मांझी

दूसरी ओर युवाओं के लिए उत्तराखंड से राहुल गांधी के द्वारा अभियान चलाए जाने पर मांझी ने कहा कि जहां तक युवाओं का सवाल है वह सिर्फ नाटक कर रहे हैं. युवाओं के बारे में नरेंद्र मोदी काफी सोच रहे हैं और कर रहे हैं. पीएम मोदी ने जब मुझे एमएसएमई मंत्रालय दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम अपने विजन का मंत्रालय दे रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- RJD को 'B' फैक्टर से दिक्कत! लालू-तेजस्वी से क्यों दूर हुए मृत्युंजय तिवारी? अंदर की खबर जानिए

पुरी रथ यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत और कई के घायलों की घटना पर जीतन राम मांझी ने कहा कि घटनाएं होती हैं तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं. कुछ अव्यवस्था हो गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई. सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले. 

उधर माता-पिता की प्रतिमा के अनावरण पर उन्होंने कहा कि हम पूजा-पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन माता-पिता के अस्तित्व में विश्वास है. चौक-चौराहा पर प्रतिमा का अनावरण दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन हमने अपने घर में किया है ताकि घर से बाहर निकलते समय अपने माता-पिता का स्मरण कर सकें.

यह भी पढ़ें- मृत्युंजय तिवारी का दावा- पार्टी में तेजस्वी की नहीं सुनी जा रही, BJP बोली- RJD में मचेगी भगदड़

Published at : 17 Jul 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi Mrityunjay Tiwari BIHAR NEWS
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