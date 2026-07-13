बांकीपुर सीट पर इस बार उपचुनाव में कड़ा मुकाबला होगा. आज (सोमवार) नामांकन का आखिरी दिन है और जन सुराज से प्रशांत किशोर तो वहीं बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने अंतिम दिन नामांकन किया. आरजेडी से रेखा गुप्ता का नामांकन हो चुका है.