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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: प्रशांत किशोर का नामांकन से पहले बड़ा दावा, 'भीड़ देख लीजिए, BJP का गढ़ है तो…'

PHOTOS: प्रशांत किशोर का नामांकन से पहले बड़ा दावा, 'भीड़ देख लीजिए, BJP का गढ़ है तो…'

Prashant Kishor Nomination Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 को मतदान होगा. नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है.

Written By : शशांक कुमार  | Updated at : 13 Jul 2026 01:45 PM (IST)
Prashant Kishor Nomination Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 को मतदान होगा. नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है.

(नामांकन के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़)

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बांकीपुर सीट पर इस बार उपचुनाव में कड़ा मुकाबला होगा. आज (सोमवार) नामांकन का आखिरी दिन है और जन सुराज से प्रशांत किशोर तो वहीं बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने अंतिम दिन नामांकन किया. आरजेडी से रेखा गुप्ता का नामांकन हो चुका है.
बांकीपुर सीट पर इस बार उपचुनाव में कड़ा मुकाबला होगा. आज (सोमवार) नामांकन का आखिरी दिन है और जन सुराज से प्रशांत किशोर तो वहीं बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने अंतिम दिन नामांकन किया. आरजेडी से रेखा गुप्ता का नामांकन हो चुका है.
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नामांकन से पहले प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की. इस दौरान उनके समर्थकों की काफी भीड़ दिखी. इस भीड़ से प्रशांत किशोर भी गदगद दिखे.
नामांकन से पहले प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की. इस दौरान उनके समर्थकों की काफी भीड़ दिखी. इस भीड़ से प्रशांत किशोर भी गदगद दिखे.
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नामांकन दाखिल करने से पहले प्रशांत किशोर ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बड़ा दावा किया. प्रशांत किशोर ने कहा कि भीड़ देख लीजिए, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है.
नामांकन दाखिल करने से पहले प्रशांत किशोर ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बड़ा दावा किया. प्रशांत किशोर ने कहा कि भीड़ देख लीजिए, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है.
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पदयात्रा से पहले स्काउट गाइड मैदान में प्रशांत किशोर ने जनसभा की. इसके बाद पदयात्रा करते पहुंचे वे नामांकन के लिए समाहरणालय पहुंचे.
पदयात्रा से पहले स्काउट गाइड मैदान में प्रशांत किशोर ने जनसभा की. इसके बाद पदयात्रा करते पहुंचे वे नामांकन के लिए समाहरणालय पहुंचे.
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बातचीत में प्रशांत किशोर ने जीत का दावा किया और कहा कि कोई टिकने नहीं वाला नहीं है. जनता साथ है और बिहार के लिए काम करना है.
बातचीत में प्रशांत किशोर ने जीत का दावा किया और कहा कि कोई टिकने नहीं वाला नहीं है. जनता साथ है और बिहार के लिए काम करना है.
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एक सवाल पर पीके ने दो टूक में कहा कि बांकीपुर अगर बीजेपी का गढ़ है तो जनसैलाब समर्थन में कैसे उमड़ पड़ा?
एक सवाल पर पीके ने दो टूक में कहा कि बांकीपुर अगर बीजेपी का गढ़ है तो जनसैलाब समर्थन में कैसे उमड़ पड़ा?
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बता दें कि बांकीपुर में 30 को वोटिंग है और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे. प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से यह मुकाबला देखने लायक हो गया है. इस सीट से पहले नितिन नवीन विधायक थे.
बता दें कि बांकीपुर में 30 को वोटिंग है और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे. प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से यह मुकाबला देखने लायक हो गया है. इस सीट से पहले नितिन नवीन विधायक थे.
Published at : 13 Jul 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll

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