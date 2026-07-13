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PHOTOS: प्रशांत किशोर का नामांकन से पहले बड़ा दावा, 'भीड़ देख लीजिए, BJP का गढ़ है तो…'
Prashant Kishor Nomination Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 को मतदान होगा. नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है.
(नामांकन के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़)
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Published at : 13 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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