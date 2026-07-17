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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'

सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'

Sonam Wangchuk Video: सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को मार्च सफल नहीं रहा तो भूत बनकर वापस आऊंगा.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 17 Jul 2026 11:54 AM (IST)
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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने शुक्रवार (17 जुलाई) को वांगचुक से दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर मुलाकात की. इससे पहले भी कई नेता जंतर-मंतर पहुंच चुके हैं. इस बीच वांगचुक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा. वांगचुक ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही. 

सोनम वांगचुक ने कहा संसद तक की मार्च का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, जिससे आप सभी के साथ संसद तक मार्च कर सकूं. अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर भूतकर बनकर वापस आऊंगा.'

 

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : आप और सपा के बाद सोनम वांगचुक को मिला कांग्रेस का साथ, पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पहुंचकर की मुलाकात

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 17 Jul 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk CJP Breaking News Abp News INDIA
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