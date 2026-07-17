सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने शुक्रवार (17 जुलाई) को वांगचुक से दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर मुलाकात की. इससे पहले भी कई नेता जंतर-मंतर पहुंच चुके हैं. इस बीच वांगचुक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा. वांगचुक ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही.

सोनम वांगचुक ने कहा संसद तक की मार्च का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, जिससे आप सभी के साथ संसद तक मार्च कर सकूं. अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर भूतकर बनकर वापस आऊंगा.'

मैं किसी भी हालत में 20 July तक ज़िंदा रहूँगा ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूँ। और अगर 20 July को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बन कर वापस आऊँगा!”



सोनम वांगचुक ने अपनी ज़िन्दगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ़ ह्यूमर नहीं खोया!



चलो संसद! pic.twitter.com/qF8oRizKjo — Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 17, 2026

अपडेट जारी है...

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