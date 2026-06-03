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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRohtas News: रोहतास में युवक की हत्या, काजीपुरा का रहने वाला था, दोस्तों में विवाद के बाद चलीं गोलियां

Rohtas News: रोहतास में युवक की हत्या, काजीपुरा का रहने वाला था, दोस्तों में विवाद के बाद चलीं गोलियां

Rohtas News in Hindi: घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले की है. रात 10 बजे कुछ युवक आपस में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 09:59 AM (IST)
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बिहार के रोहतास में मंगलवार (02 जूम, 2026) की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले की है. मृतक की पहचान काजीपुरा निवासी अभिषेक गोस्वामी (उम्र करीब 34-35 साल) उर्फ लुलु के रूप में हुई है. 

वह सासाराम नगर पूजा समिति का सक्रिय सदस्य भी था. बताया जाता है कि मंगलवार की रात करीब 10 बजे काजीपुरा स्थित शिव मंदिर के समीप कुछ युवक आपस में बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोली तक पहुंच गई.

घटनास्थल पर हुई युवक की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो विवाद के दौरान एक युवक ने अपने ही साथी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगते ही अभिषेक गोस्वामी घटनास्थल पर गिर गया. ज्यादा खून बहने के चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा लेकिन कहा जा रहा है कि युवक के सिर में तीन से चार गोली मारी गई है.

इस घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है. मर्डर के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए. सूचना मिलते ही सासाराम नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. सदर डीएसपी-1 विप्लव कुमार ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा.

एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा

जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज को भी खंगाल रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर गंभीरता से जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार में मदरसों की जांच के आदेश पर रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया, 'एक समुदाय विशेष को…'

एक आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि

पुलिस की ओर से अभी वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं किया गया है. जांच के बाद ही सब कुछ साफ होगा. एसपी रौशन कुमार ने कहा कि घटना में शामिल एक व्यक्ति की पहचान की गई जिसकी गिरफ्तारी उसके घर की तलाशी के दौरान की गई है. अभी तक की जांच में यह आया है कि इन लोगों का आपस में विवाद था. ये लोग आपस में दोस्त थे. चार साल पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. उसी घटना में जो मृतक अभिषेक था वो जमानत पर था.

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार के लिए सिर दर्द बना राबड़ी आवास? RJD के ताजा बयान ने किया हैरान!

Published at : 03 Jun 2026 09:58 AM (IST)
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