बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सम्राट सरकार ने राज्य के पंचायत में खर्च को लेकर बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें साफ निर्देश दिया गया है कि एक प्रतिशत से कम खर्च करने वालों पर कार्रवाई होगी. इसमें मुखिया और पंचायत सचिव को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि जो पंचायत की जो भी निकासी होती है वह मुखिया और पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से डोंगल के आधार पर ही निकासी की जाती है.

पंचायती राज विभाग के निर्देश, 15 लाख से ऊपर काम करने पर कार्रवाई

पंचायती राज विभाग ने पंचायत के खर्च को लेकर सख्त निर्देश दिया है, इसमें 15 लाख रुपए से ऊपर बिना टेंडर के काम होने पर कार्रवाई की जाएगी. निर्देश में कहा गया है की नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना सम्भव है. साथ ही जर्जर पंचायत भवनों पर भी कार्रवाई होगी. पंचायत में काम करने वाले लापरवाह एजेंसियों पर जुर्माना लगेगा तो अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्राथमिकता भी मिलेगी. इसके साथी ही विभाग की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियां ब्लैकलिस्ट की जाएंगी.

मृत्युंजय तिवारी का दावा- पार्टी में तेजस्वी की नहीं सुनी जा रही, BJP बोली- RJD में मचेगी भगदड़

बुधवार को 32 साल बाद पंचायत के परिसीमन बिल को मिली मंजूरी

बता दें की सम्राट सरकार पंचायत चुनाव से पहले पंचायत को लेकर एक्शन मोड में है. बीते बुधवार (15 जुलाई) को चुनाव से पहले 32 साल बाद पंचायत के परिसीमन बिल की मंजूरी दी है तथा गांव के विस्तार के लिए कर दर एवं शुल्क 2026 का गठन भी किया है, जिसमें शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों पर, व्यवसाय करने वाले से टैक्स लिया जाएगा. अब पंचायत में हो रहे धांधली पर विभाग और सम्राट सरकार द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है.

RJD को 'B' फैक्टर से दिक्कत! लालू-तेजस्वी से क्यों दूर हुए मृत्युंजय तिवारी? अंदर की खबर जानिए