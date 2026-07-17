एकनाथ शिंदे से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात पर JDU का बयान, 'बिल्कुल साफ है कि…'

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एकनाथ शिंदे से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात पर JDU का बड़ा बयान, 'बिल्कुल साफ है कि…'

JDU on Maharashtra Politics: जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर नीतीश कुमार की पार्टी की प्रतिक्रिया आई है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से शरद गुट के नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड ने मुलाकात पर शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बड़ा बयान दिया. शरद गुट के NDA में शामिल होने की अटकलों के बीच यह मुलाकात हुई है.

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से शरद गुट के नेता जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात पर कहा, "हाल के दिनों में अगर आप देखें तो अनेक ऐसे दल हैं जो इसलिए बिखरे कि कहीं न कहीं देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर उन दलों का नेतृत्व और उनकी हठधर्मिता से उनके निर्वाचित विधायक और नेता सहज नहीं थे. इसी वजह से शिवसेना (UBT) या जो पूर्व में NCP का विभाजन हुआ या जिस तरह से हाल के दिनों में TMC और इसके पहले AAP के अंदर बड़ी टूट हुई है, उससे बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं..." 

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परिसीमन बिल पर कांग्रेस को घेरा

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा परिसीमन बिल को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखने पर राजीव रंजन ने कहा, "कांग्रेस अनावश्यक टकराव करना चाहती है. एक तरफ सर्वदलीय बैठक की बात मल्लिकार्जुन खरगे ने की… दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं के बयान आ गए हैं कि शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना (UBT) से लेकर अन्य दलों से 131वें संशोधन को रोकने के लिए एक रणनीति पर काम करेंगे. दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं. अगर विश्वास का संकट इतना बड़ा है, तो फिर सर्वदलीय बैठक की मांग क्यों करते हैं?" 

एक दूसरे सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा, "140 करोड़ की विशाल जनसंख्या. दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत है और भारत में भारतीय रेल ने हमेशा एक जीवन रेखा की तरह काम किया है. बहुत बड़ी संख्या में, लाखों लोग हर दिन सफर करते हैं और ऐसे में आधारभूत संरचना को लेकर जो बड़े फैसले हुए हैं, ये जो 75 अमृत भारत स्टेशनों को लेकर, जिनका आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा."

यह भी पढ़ें- सोनम वांगचुक पर BJP नेता का बड़ा बयान, PM मोदी का जिक्र कर कहा- 'स्थिति बिगड़ी तो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jul 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
JAYANT PATIL Jitendra Awhad Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS BIHAR NEWS
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