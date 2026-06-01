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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी देवी के बंगले पर सियासत तेज, JDU को सता रही RJD की 'चिंता', कहा- इसी मोह ने तो…

राबड़ी देवी के बंगले पर सियासत तेज, JDU को सता रही RJD की 'चिंता', कहा- इसी मोह ने तो…

Bihar Politics: जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि आरजेडी को जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहिए. पार्टी की साख और विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 01 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता राबड़ी देवी (Rabri Devi) को सर्कुलर रोड स्थित आवास नंबर 10 को खाली करने का नोटिस जारी हुआ है. इसके बाद से बयानबाजी जारी है. एक तरफ राबड़ी देवी ने कहा है कि वे खाली नहीं करेंगी, चाहे तो फोर्स बुला लें. इस बीच जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है. जनता दल यूनाटेड को आरजेडी की चिंता सता रही है. पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले को आरजेडी के मौजूदा संख्याबल (विधानसभा में) से जोड़ा और तंज कसा कि इसी मोह ने तो पार्टी को 25 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया है. 

बंगले को लेकर राजीव रंजन ने सोमवार (01 जून, 2026) को कहा, "अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें कोई वैकल्पिक बंगला आवंटित किया गया है, तो राबड़ी देवी को पुराने बंगले के प्रति अपना मोह छोड़कर नए आवास में चले जाना चाहिए. पार्टी को जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करना चाहिए. ये बंगला और संपत्ति का मोह पार्टी को 25 सीट पर पहुंचा चुका है. पार्टी की साख और विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है. इसलिए अब नए तरीके से नई रणनीति पर आरजेडी को काम करना चाहिए." 

राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर भी किया हमला

दूसरी ओर NEET-UG पेपर लीक पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कई तरह के बयान दे रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर वह NEET मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं, तो उन्होंने पेपर लीक की भी 'व्यक्तिगत निगरानी' की होगी. इस बीच राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर हमला किया है.

यह भी पढ़ें- 'जो शिक्षक पकड़े गए हैं उनको फांसी क्यों नहीं हुई, एनकाउंटर…', NEET पेपर लीक पर खान सर

जेडीयू नेता ने कहा, "राहुल गांधी तंत्र पर लगातार सवाल खड़े करके, तंत्र की विश्वसनीयता को खंडित करने का प्रयास करते रहे हैं. ये पहली बार नहीं है. इससे पहले भी वे अनेक अवसरों पर देश की तमाम संस्थाओं पर सवाल खड़े करते रहे हैं... और अब पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर जिस तरह से उनके ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं." 

उन्होंने कहा, "जो कदाचार की शिकायतें हैं, जहां देर से परीक्षा संचालित किए जाने का सवाल है या इससे पहले पेपर लीक को लेकर जो बातें हुई हैं, इन सभी मामलों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय लगातार कड़े कदम उठा रहा है. CBI की जांच चल रही है, अनेक गिरफ्तारियां हुई हैं. एक तार्किक निष्कर्ष पर ये पूरा प्रकरण पहुंचेगा. किसी भी भ्रम में राहुल गांधी को नहीं रहना चाहिए." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Jun 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Rabri Devi Rjd Jdu BIHAR NEWS
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