सोनम वांगचुक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'उनका सम्मान लेकिन जिस तरीके से कुछ...'

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोनम वांगचुक पर प्रतिक्रिया दी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनम वांगचुक का हम सभी सम्मान करते हैं लेकिन समाप्ति की कगार पर पहुंच चुके दल सोनम वांगचुक को चेहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और ये गलत है. उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, दोबारा जब परीक्षा हुई तो सुनिश्चित किया गया कि ऐसी घटना न घटे. बातों को रखने का लोकतंत्र में एक तरीका है. कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए?

चिराग पासवान ने कहा, "जिस तरीके से जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर जितनी भी लेफ्ट के दल हैं और ऐसे दल जो कहीं न कहीं समाप्ति की कगार हैं, वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रहे हैं. मैं मानता हूं कि ये चीज गलत है."

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "अगर कहीं पर कोई चूक हुई है तो आप सुझाव दिए उस पर भी काम किया जाएगा. जवाबदेही भी तय की जाएगी. आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सरकार तक अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा और बातचीत हो सकती है."

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा, "एक परिदृष्य तैयार कर दबाव बनाना और उसमें ऐसे दलों का शामिल हो जाना जो कहीं न कहीं खुद हाशिए पर हैं, ये गलत है. जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है."