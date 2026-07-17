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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोनम वांगचुक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'उनका सम्मान लेकिन जिस तरीके से कुछ...'

सोनम वांगचुक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'उनका सम्मान लेकिन जिस तरीके से कुछ...'

Chirag Paswan on Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'उनका सम्मान लेकिन जिस तरीके से कुछ...'

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 04:27 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोनम वांगचुक पर प्रतिक्रिया दी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनम वांगचुक का हम सभी सम्मान करते हैं लेकिन समाप्ति की कगार पर पहुंच चुके दल सोनम वांगचुक को चेहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और ये गलत है. उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, दोबारा जब परीक्षा हुई तो सुनिश्चित किया गया कि ऐसी घटना न घटे. बातों को रखने का लोकतंत्र में एक तरीका है. कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए?

चिराग पासवान ने कहा, "जिस तरीके से जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर जितनी भी लेफ्ट के दल हैं और ऐसे दल जो कहीं न कहीं समाप्ति की कगार हैं, वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रहे हैं. मैं मानता हूं कि ये चीज गलत है." 

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "अगर कहीं पर कोई चूक हुई है तो आप सुझाव दिए उस पर भी काम किया जाएगा. जवाबदेही भी तय की जाएगी. आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, सरकार तक अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा और बातचीत हो सकती है."

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा, "एक परिदृष्य तैयार कर दबाव बनाना और उसमें ऐसे दलों का शामिल हो जाना  जो कहीं न कहीं खुद हाशिए पर हैं, ये गलत है. जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है." 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 17 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Sonam Wangchuk
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