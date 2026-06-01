'जो शिक्षक पकड़े गए हैं उनको फांसी क्यों नहीं हुई, एनकाउंटर…', NEET पेपर लीक पर खान सर

नीट-यूजी पेपर लीक (NEET-UG Paper Leak) मामले में मशहूर शिक्षक खान सर (Khan Sir) ने बड़ी मांग कर दी है. उनका कहना है कि पेपर को अब एयर फोर्स की टीम पहुंचाएगी, अच्छी बात है, लेकिन मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है.

खान सर ने बीते रविवार (31 मई, 2026) को कहा, "नीट पेपर के पहुंचने में समस्या नहीं थी कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं… समस्या थी जहां छप रहा है, जहां से तैयार हो रहा, वहीं से लीक हो जा रहा है... जो टीचर पकड़े गए हैं उनको फांसी क्यों नहीं हुई अब तक? एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ… घर क्यों नहीं तोड़ा गया…?"

खान सर ने जब यह बयान दिया तो वे क्लासरूम में बच्चों के सामने थे. उन्होंने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये सब सिलेक्टेड पुलिस वाले हैं… यहां इन सबसे से पूछते हैं कि पेपर लीक करने वाले को छोड़ना चाहिए?" इस पर बच्चे चिल्लाते हुए बोले, "नहीं…"

#WATCH | Patna, Bihar: Educator Khan Sir says, "...thousands and lakhs of students prepare for exams, but the papers get leaked. The dreams of so many poor, middle-class children are shattered. The Air Force will deliver the NEET exam paper. Typhoid injections don't work for… pic.twitter.com/l0dDxkEp5w — ANI (@ANI) June 1, 2026

यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में समीर और आशुतोष हत्याकांड के आरोपी को गोलियों से भूना, गैंगवार का शक

'सजा नहीं देंगे तो बच्चों का हक मारा जाएगा'

खान सर ने कहा कि सरकार अगर प्रयास कर रही है, एयरफोर्स की टीम ला रही है ठीक है, लेकिन समझिए, ये पेपर तो नहीं छापेगी? हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचा देगी, लेकिन जहां से छप रहा है उनको सजा नहीं देंगे तो ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा. हम लोगों की एक ही मांग सरकार से रहती है कि पेपर तो ईमानदारी से ले लें. हम लोग आपसे क्या मांग रहे हैं?

खान सर ने कहा, "अभी लोग एनटीए (NTA) को गाली दे रहे थे… एक एनडीए का अफसर है… कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है… कुछ सवाल बाहर आ गए थे… ये अफसर अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता मरीज मरा नहीं है सांस बंद हो गई है… पागल-पागल सब बैठा हुआ है… अभी एनटीए को लोग गाली दे रहे थे तब तक CUET का पेपर नाश कर दिया इन लोगों ने… एक बच्चे के मनोबल कितना बुरा असर पड़ेगा…"

यह भी पढ़ें- राबड़ी देवी को मिला बंगला खाली करने का नोटिस, भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- 'अगर नियमों की बात है तो पहले...'

