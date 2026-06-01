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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जो शिक्षक पकड़े गए हैं उनको फांसी क्यों नहीं हुई, एनकाउंटर…', NEET पेपर लीक पर खान सर

'जो शिक्षक पकड़े गए हैं उनको फांसी क्यों नहीं हुई, एनकाउंटर…', NEET पेपर लीक पर खान सर

NEET Paper Leak: खान सर ने कहा कि मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है. पेपर लीक करने वालों के संबंध में कहा कि इन्हें सजा नहीं देंगे तो गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 01 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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नीट-यूजी पेपर लीक (NEET-UG Paper Leak) मामले में मशहूर शिक्षक खान सर (Khan Sir) ने बड़ी मांग कर दी है. उनका कहना है कि पेपर को अब एयर फोर्स की टीम पहुंचाएगी, अच्छी बात है, लेकिन मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है. 

खान सर ने बीते रविवार (31 मई, 2026) को कहा, "नीट पेपर के पहुंचने में समस्या नहीं थी कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं… समस्या थी जहां छप रहा है, जहां से तैयार हो रहा, वहीं से लीक हो जा रहा है... जो टीचर पकड़े गए हैं उनको फांसी क्यों नहीं हुई अब तक? एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ… घर क्यों नहीं तोड़ा गया…?" 

खान सर ने जब यह बयान दिया तो वे क्लासरूम में बच्चों के सामने थे. उन्होंने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये सब सिलेक्टेड पुलिस वाले हैं… यहां इन सबसे से पूछते हैं कि पेपर लीक करने वाले को छोड़ना चाहिए?" इस पर बच्चे चिल्लाते हुए बोले, "नहीं…"

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'सजा नहीं देंगे तो बच्चों का हक मारा जाएगा'

खान सर ने कहा कि सरकार अगर प्रयास कर रही है, एयरफोर्स की टीम ला रही है ठीक है, लेकिन समझिए, ये पेपर तो नहीं छापेगी? हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचा देगी, लेकिन जहां से छप रहा है उनको सजा नहीं देंगे तो ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा. हम लोगों की एक ही मांग सरकार से रहती है कि पेपर तो ईमानदारी से ले लें. हम लोग आपसे क्या मांग रहे हैं?

खान सर ने कहा, "अभी लोग एनटीए (NTA) को गाली दे रहे थे… एक एनडीए का अफसर है… कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है… कुछ सवाल बाहर आ गए थे… ये अफसर अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता मरीज मरा नहीं है सांस बंद हो गई है… पागल-पागल सब बैठा हुआ है… अभी एनटीए को लोग गाली दे रहे थे तब तक CUET का पेपर नाश कर दिया इन लोगों ने… एक बच्चे के मनोबल कितना बुरा असर पड़ेगा…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Jun 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Khan Sir NEET NTA NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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