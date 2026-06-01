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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMuzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में समीर और आशुतोष हत्याकांड के आरोपी को गोलियों से भूना, गैंगवार का शक

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में समीर और आशुतोष हत्याकांड के आरोपी को गोलियों से भूना, गैंगवार का शक

Muzaffarpur News in Hindi: तक गोविंद चौधरी जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के गजपति का रहने वाला था. उसे खदेड़कर गोली मारी गई है. घटना नगर थाना क्षेत्र इलाके के अमर सिनेमा रोड स्थित गणपति मार्केट की है.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते रविवार (31 मई, 2026) की देर शाम एक बदमाश को गोलियों से भून डाला गया. मृतक की पहचान गोविंद चौधरी के रूप में की गई है जो पूर्व मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी के मर्डर सहित कई अन्य मामलों में भी वांछित था. 

कुछ साल पहले पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके ड्राइवर की हत्या एके-47 से कर दी गई थी. वहीं शहर के बड़े जमीन कारोबारी आशुतोष कुमार सहित उनके तीन बॉडीगार्ड की हत्या में भी गोविंद का नाम आया था.

गैंगवार में हत्या की संभावना

मुजफ्फरपुर में इस मर्डर के बाद रविवार की देर हड़कंप मच गया. गैंगवार में हत्या की संभावना जताई गई है. मृतक गोविंद चौधरी जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के गजपति का रहने वाला था. उसे खदेड़कर गोली मारी गई है. हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है अभी यह सामने नहीं आया है. मौके पर डीआईयू की टीम को बुलाया गया. 

यह भी पढ़ें- बिहार में DRI के ऑपरेशन चक्रव्यूह से हड़कंप, 105 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

जांच के लिए खुद पहुंचे एसएसपी

यह घटना नगर थाना क्षेत्र इलाके के अमर सिनेमा रोड स्थित गणपति मार्केट की है. हत्या की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सूचना मिलने के बाद खुद मौके पर मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र भी पहुंचे. इनके अलावा सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी, एसडीपीओ टाउन-01 सुरेश कुमार सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. घटना को लेकर क्या कुछ विवाद है इसकी जांच शुरू कर दी गई है.

जांच के लिए बनाई गई स्पेशल टीम

इस पूरे मामले में एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि हत्या की घटना हुई है. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. कई गोलियां मारी गई हैं. मृतक गोविंद चौधरी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है. मामले में विशेष टीम बनाई गई है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 01 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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