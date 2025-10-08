हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्पोर्ट्सक्रिकेट70 किस्म का खाना और 10 तरह के मीठे पकवान, गंभीर के घर टीम इंडिया का 5 स्टार डिनर; राजीव शुक्ला भी पहुंचे

Gautam Gambhir House Dinner Party: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बुधवार शाम टीम इंडिया को अपने घर पर डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया था. BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी इसमें पहुंचे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 10:49 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने बुधवार शाम टीम इंडिया को अपने घर पर डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया था. खबर है कि इस डिनर पार्टी में BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी पहुंचे हैं. इस पार्टी में 60-70 किस्म के अलग-अलग व्यंजन और 10 तरह के मीठे पकवान परोसे गए. स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स में इंडियन तंदूर के साथ चाइनीज और कांटिनेंटल इटालियन खाना भी शामिल रहा.

भारतीय खिलाड़ी बस से गौतम गंभीर के घर पहुंचे थे. सभी खिलाड़ी एकदम कैजुअल अवतार में दिखे. शुभमन गिल सफेद टीशर्ट और काला चश्मा पहने दिखे. केएल राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा और अन्य भारतीय क्रिकेटरों समेत कोच रायन टेन डोइशे और मोर्ने मोर्केल भी इस डिनर पार्टी में मौजूद रहे. इससे पहले गौतम गंभीर भी कैजुअल अंदाज में अपने घर के बाहर घूमते देखे गए थे. उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी हुई थी.

हेड कोच गौतम गंभीर ने यह डिनर पार्टी भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के मध्य में दी है. पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया पारी और 140 रनों के अंतर से जीत चुकी है. इसके कुछ दिन बाद ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलियाई टूर पर जाना है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 ODI और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.

पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल, तीनों बल्लेबाजों ने शतक लगाया था. अब दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाना है. दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया पहले ही दिल्ली आ चुकी थी. इसी बीच गौतम गंभीर ने डिनर पार्टी रखी.

सबसे रोमांचक टेस्ट, 96 पर ऑलआउट हुई दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया को 47 पर किया ढेर और जीत लिया मैच

एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शर्म से पानी-पानी, लगा दी हार की हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया ने 107 रनों से रौंदा

Published at : 08 Oct 2025 10:22 PM (IST)
Rajeev Shukla Cricket News GAUTAM GAMBHIR
