हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शर्म से पानी-पानी, लगा दी हार की हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया ने 107 रनों से रौंदा

एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शर्म से पानी-पानी, लगा दी हार की हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया ने 107 रनों से रौंदा

AUSW vs PAKW Womens World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान ने हार की हैट्रिक लगा दी है. ऑस्ट्रेलिया ने पाक टीम को 107 रनों से रौंद दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 09:59 PM (IST)
महिला वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान ने हार की हैट्रिक लगा दी है. ऑस्ट्रेलिया ने पाक टीम को 107 रनों से रौंद दिया है. कंगारू टीम ने पहले खेलते हुए 221 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मूनी ने 109 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. एक तरफ पाकिस्तान की ये लगातार तीसरी हार है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट में यह दूसरी जीत है.

ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइन-अप इस मैच में बुरी तरह फेल हो गया था. टीम ने 76 के स्कोर पट 7 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद बेथ मूनी और अलेना किंग की 106 रनों की पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 221 रन पर पहुंचाया. बेथ मूनी ने 109 रन और अलेना किंग ने 51 रनों की पारी खेली थी.

पाकिस्तान शर्म से पानी-पानी

पाकिस्तान की मेंस टीम एशिया कप में हारकर आ रही है, वहीं अब महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम लगातार तीसरी हार से शर्म से पानी-पानी हो गई है. इससे पहले पाक टीम को बांग्लादेश और भारत हरा चुके हैं और अब उसे ऑस्ट्रेलिया ने रौंद डाला है.

222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की आधी टीम 31 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी. सिदरा अमीन एक बार फिर पाक टीम की सर्वोच्च स्कोरर रहीं. उन्होंने 52 गेंद में 35 रन की पारी खेली. उनके अलावा फातिमा सना, रमीन शमीम और नशरा संधू ही वो 3 बल्लेबाज रहीं जो रनों के मामले में दहाई का आंकड़ा छू पाईं.

इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है, वहीं पाकिस्तान 3 मैचों में 3 हार के बाद टेबल में सबसे नीचे है. भारतीय टीम एक स्थान फिसलकर तीसरे नंबर आ गई है और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर मौजूद है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Oct 2025 09:44 PM (IST)
Beth Mooney AUSW Vs PAKW Womens World Cup 2025
