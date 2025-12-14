रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर, जानिए किस दिन कौन सा होगा एग्जाम?

रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने वर्ष 2026 में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. लंबे समय से परीक्षा तारीखों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर असमंजस में चल रहे उम्मीदवारों के लिए यह घोषणा बेहद अहम मानी जा रही है.

इस परीक्षा कैलेंडर के जारी होने से स्टूडेंट्स को यह अंदाजा लग सकेगा कि आने वाले साल में किस पद की परीक्षा किस समय हो सकती है. इससे उम्मीदवार अपनी पढ़ाई की रणनीति बेहतर तरीके से बना सकेंगे और समय रहते तैयारी को तेज कर सकेंगे. रेलवे बोर्ड का यह कदम भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि रेलवे ने जारी किया 2026 का भर्ती कैलेंडर के हिसाब से किस दिन कौन सा एग्जाम होगा.

2026 का भर्ती कैलेंडर के हिसाब से किस दिन कौन सा एग्जाम होगा

RRB परीक्षा कैलेंडर 2026 के अनुसार साल भर में अलग-अलग भर्तियों को चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा. जनवरी से मार्च के बीच सहायक लोको पायलट (ALP) की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसमें दिसंबर 2025 में OIRMS के माध्यम से रिक्तियों का आकलन और फरवरी 2026 में नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. अप्रैल से जून के दौरान टेक्नीशियन और अनुभाग नियंत्रक पदों से जुड़ी भर्तियां प्रस्तावित है. इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक (DMS), रसायन एवं धातुकर्म सहायक (CMA), पैरामेडिकल स्टाफ और NTPC (ग्रेजुएट व अंडर ग्रेजुएट) श्रेणियों की भर्तियां होंगी. वहीं अक्टूबर से दिसंबर में मंत्रालयिक और पृथक श्रेणियों के साथ-साथ लेवल-1 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि सभी परीक्षाओं की सटीक तिथियां संबंधित RRB अलग-अलग आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए जारी की जाएगी.

भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर रेलवे बोर्ड का जोर

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को साफ निर्देश दिए हैं कि वे अपनी-अपनी रिक्तियों (Vacancies) का आकलन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन इंटीग्रेटेड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम (OIRMS) के माध्यम से की जाएगी. इसका मकसद यह है कि सभी रिक्त पदों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, भर्ती प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके. 2026 की परीक्षाएं बिना किसी देरी के आयोजित हो सकें.

