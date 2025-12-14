जब यह दबाव लगातार ज़्यादा बना रहता है, यानी सिस्टोलिक 140 mmHg या उससे ऊपर और डायस्टोलिक 90 mmHg या उससे ज्यादा हो जाता है, तब इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। यह दिल और आर्टरीज पर अतिरिक्त बोझ डालता है.