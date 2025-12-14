फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं

अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे लेट होती है तो एयरलाइंस को यात्रियों को ऑप्शनल फ्लाइट या पूरा रिफंड देना होता है. वहीं 24 घंटे या उससे ज्यादा देरी पर होटल और खाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होती है. अगर यात्री तय समय पर एयरपोर्ट पहुंचकर चेक इन कर चुका है और इसके बाद फ्लाइट लेट होती है.