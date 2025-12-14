एक्सप्लोरर
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
Flight Travelling Rules: फ्लाइट लेट या रद्द होने पर यात्रियों को DGCA के नियमों के तहत रिफंड, ऑप्शनल फ्लाइट, खाना, होटल और मुआवजे जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यात्रा से पहले अपने अधिकार जानना जरूरी है.
देश में रोज लाखों लोग फ्लाइट से सफर करते हैं. हवाई यात्रा के जरिए लोग घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं. यही वजह है कि फ्लाइट आज सबसे भरोसेमंद साधन मानी जाती है. लेकिन कई बार तकनीकी कारणों, मौसम या ऑपरेशनल दिक्कतों से फ्लाइट लेट हो जाती है.
1/6
2/6
Published at : 14 Dec 2025 11:15 AM (IST)
Tags :Utility News Flight Travel FLIGHT
यूटिलिटी
6 Photos
फ्लाइट में सफर करने से पहले जान लें ये अधिकार, लेट होने पर मिलती हैं इतनी सुविधाएं
यूटिलिटी
6 Photos
प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही निकल जाए ट्रेन, क्या इस टिकट से कर सकते हैं दूसरी यात्रा?
यूटिलिटी
6 Photos
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर भारत में ठंड का कहर, प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर की सांसें हुईं भारी, AQI 490 के पार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मानहानि केस में भानवी सिंह को अदालत से राहत, राजा भैया और उनकी साली को नोटिस जारी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion