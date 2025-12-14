एक्सप्लोरर
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
अक्षय कुमार भतीजी नाओमिका सरन सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं. हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया.
नाओमिका सरन, सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़ियां की नातिन हैं. अक्षय कुमार भतीजी नाओमिका सरन रिंकी खन्ना की बेटी हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं.
1/7
2/7
Published at : 14 Dec 2025 11:18 AM (IST)
Tags :Akshay Kumar Naomika Saran
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
बॉलीवुड
7 Photos
धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला संग की सगाई, बिना शादी के किए 2 बच्चे
बॉलीवुड
10 Photos
'धुरंधर' बनी सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, 'पुष्पा 2' से 'गदर 2' तक सबको दी मात
बॉलीवुड
7 Photos
विलेन से पहले कॉमिक रोल्स में खूब चमके 'रहमान डकैत', ओटीटी पर अवेलेबल हैं ये कल्ट मूवीज
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय खन्ना की वजह से नंबर 1 बन गया बहरीन के रैपर का गाना, जानें क्या खास रिकॉर्ड बना डाला
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर भारत में ठंड का कहर, प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर की सांसें हुईं भारी, AQI 490 के पार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मानहानि केस में भानवी सिंह को अदालत से राहत, राजा भैया और उनकी साली को नोटिस जारी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय कुमार की भतीजी नाओमिका सरन हुईं स्पॉट, पैपराजी से की रिक्वेस्ट, बोलीं- अब बस हो गया जी
बॉलीवुड
7 Photos
धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला संग की सगाई, बिना शादी के किए 2 बच्चे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion