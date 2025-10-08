दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई रोमांचक क्रिकेट मैच खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड 434 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आज भी क्रिकेट फैंस के ज़ेहन में रहता है. पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट मैच भी काफी रोमांचक रहा था. इस टेस्ट में दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 96 रनों पर ऑलआउट हुई थी, लेकिन इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों पर ढेर कर दिया. इस टेस्ट मैच को दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट से जीता था.

हम बात कर रहे हैं नवंबर 2011 की. 9 नवंबर से केपटाउन में खेले गए इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे. कप्तान माइकल क्लार्क ने अकेले 151 रन रन बना दिए थे. वहीं शेन वॉटसन 03, फिल ह्यूज 09, रिकी पोंटिंग 08, माइक हसी 01 और ब्रैड हैडिन सिर्फ 05 रन बना सके थे. दक्षिण अफ्रीका के लिए डेल स्टेन ने 4 और वर्नोन फिलांडर व मोर्ने मोर्केल ने 3-3 विकेट झटके.

इसके बाद बल्लेबाजी में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने सरेंडर कर दिया. पहली पारी में पूरी टीम महज़ 96 रन ही बना पाई. कप्तान ग्रीम स्मिथ ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए थे. हाशिम अमला 03, एबी डिविलियर्स 08, जैक कैलिस 00, एश्ले प्रिंस 00 और मार्क बाउचर 04 रन ही बना सके थे. ऑस्ट्रेलिया के लिए शेन वॉटसन ने 5 और रियान हैरिस ने 4 विकेट झटके.

पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 188 रनों की बढ़त हासिल की. ऐसा लग रहा था कि कंगारू आसानी से यह टेस्ट मैच जीत लेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने बाजी पलट दी. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 47 रनों पर ऑलआउट हो गई. ऊपर के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. दक्षिण अफ्रीका के लिए वर्नोन फिलांडर ने 5 विकेट झटके. वहीं मोर्ने मोर्कल ने 3 और डेल स्टेन ने दो विकेट चटकाए.

47 रनों पर ऑलआउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 235 रनों का लक्ष्य रखा. गेंदबाजों की मददगार पिच पर यह स्कोर अच्छा माना जा रहा था, लेकिन ग्रीम स्मिथ ने नाबाद 101 और हाशिम अमला ने 112 रनों की पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को आसानी से जीत दिला दी.