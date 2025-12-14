उत्तर भारत में ठंड का कहर, प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर की सांसें हुईं भारी, AQI 490 के पार

उत्तर भारत में ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच वायु प्रदूषण ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. रविवार सुबह भी राजधानी और आसपास के इलाकों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिली. हालात इतने गंभीर हैं कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 490 के पार पहुंच गया, जिससे दिल्ली ‘गंभीर से भी गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है. इसके साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.

दिल्ली में AQI 490 के पार, हवा बनी जहरीली

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार सुबह 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में AQI 490 से ऊपर दर्ज किया गया. पूरी राजधानी ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी में बनी हुई है. नोएडा और अन्य एनसीआर क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है.

घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम

प्रदूषण के साथ-साथ घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है.

GRAP के स्टेज-III और IV लागू

दिल्ली का AQI शनिवार को 401 पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-III को लागू किया. बाद में AQI बढ़कर 450 के पार जाने पर स्टेज-IV भी लागू कर दिया गया. फिलहाल GRAP के सभी चरण प्रभावी हैं.

वाहनों पर सख्त पाबंदियां

GRAP के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा BS-IV या उससे नीचे के डीजल ट्रकों और गैर-जरूरी भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है.

सरकारी-निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ, वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत आदेश जारी कर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए हैं. बाकी 50% कर्मचारी ही कार्यालयों में काम करेंगे.

स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं

सरकार ने कक्षा IX और XI तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई के निर्देश दिए हैं. हालांकि, कक्षा X और XII की कक्षाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी.

निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर रोक

GRAP के स्टेज-III के तहत दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगा दी गई है. इससे दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर असर पड़ने की आशंका है. स्टेज-IV में हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है.

CAQM की चेतावनी

CAQM ने बताया कि धीमी हवा, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषकों का फैलाव नहीं हो पा रहा है. आयोग ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहने और बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है.

ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार

एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गंभीर प्रदूषण ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों की सेहत पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है. हालात सामान्य होने तक प्रशासन ने सतर्क रहने और जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है.