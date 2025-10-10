एक्सप्लोरर
Metro Rules: मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?
Metro Rules: आप सभी ने मेट्रो में जरुर सफर किया होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेट्रो में किन चीजों को ले जाना प्रतिबंधित है? आइए जानते हैं.
Metro Rules: मेट्रो भारत में शहरी परिवहन के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक मानी जाती है. सीसीटीवी कैमरों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा कर्मियों की वजह से यहां 24 घंटे निगरानी रहती है और साथ ही यात्री निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में जिन्हें सुरक्षा जांच के दौरान जब्त किया जा सकता है. आइए जानते हैं.
Published at : 10 Oct 2025 08:34 AM (IST)
