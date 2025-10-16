Exclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तीन कंपनियों को दिया है. इनमें सरकारी कंपनी BEML, KINET रेलवे सॉल्यूशंस और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड और BHEL का एक कंसोर्टियम शामिल हैं. रेलवे ने यह भी तय किया है कि वह दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एक साथ लॉन्च करेगा.