एक्सप्लोरर
Exclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ट्रैक पर उतारा जाएगा. यह ट्रेन BEML बना रही है.
एसी चेयरकार के बाद वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार है. वंदे भारत स्लीपर के लिए कोच अब नए डिजाइन में तैयार किये जा रहे हैं, जिसमे भारत रूस ज्वाइंट वेंचर KINET रेलवे सॉल्यूशंस ने दिल्ली के भारत मंडपम में वंदे भारत स्लीपर के फर्स्ट एसी कोच को शोकेस किया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 16 Oct 2025 07:54 AM (IST)
यूटिलिटी
7 Photos
Exclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?
यूटिलिटी
7 Photos
दिवाली पर सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें कितने कैरेट में कौन-सी ज्वेलरी रहेगी टिकाऊ?
यूटिलिटी
8 Photos
दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिल्ली NCR
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
इंडिया
मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion