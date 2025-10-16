हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीExclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?

Exclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ट्रैक पर उतारा जाएगा. यह ट्रेन BEML बना रही है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 16 Oct 2025 07:54 AM (IST)
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ट्रैक पर उतारा जाएगा. यह ट्रेन BEML बना रही है.

एसी चेयरकार के बाद वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार है. वंदे भारत स्लीपर के लिए कोच अब नए डिजाइन में तैयार किये जा रहे हैं, जिसमे भारत रूस ज्वाइंट वेंचर KINET रेलवे सॉल्यूशंस ने दिल्ली के भारत मंडपम में वंदे भारत स्लीपर के फर्स्ट एसी कोच को शोकेस किया.

1/7
वंदेभारत स्लीपर फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में लेटने के लिए आरामदायक सीट्स बेड्स हैं. चार्जिंग पॉइंट्स हैं. पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए मोबाइल होल्डर्स और वॉटर बोतल होल्डर्स दिए गए हैं, जो काफी प्रीमियम क्वालिटी के हैं.
वंदेभारत स्लीपर फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में लेटने के लिए आरामदायक सीट्स बेड्स हैं. चार्जिंग पॉइंट्स हैं. पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए मोबाइल होल्डर्स और वॉटर बोतल होल्डर्स दिए गए हैं, जो काफी प्रीमियम क्वालिटी के हैं.
2/7
इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्द रेल मंत्रालय हरी झंडी दिखाएगा. गौरतलब है कि भारत रूस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी KINET Railway Solutions ने इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जिबिशन (IREE 2025) में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट का डिजाइन कांसेप्ट पहली बार दिखाया है.
इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्द रेल मंत्रालय हरी झंडी दिखाएगा. गौरतलब है कि भारत रूस की ज्वाइंट वेंचर कंपनी KINET Railway Solutions ने इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जिबिशन (IREE 2025) में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट का डिजाइन कांसेप्ट पहली बार दिखाया है.
3/7
यह ट्रेन भारत की पहली हाई-स्पीड लग्जरी स्लीपर ट्रेन होगी, जिसमें नॉइज-फ्री इंटीरियर, ऑटोमैटिक डोर, सेंसर लाइटिंग और हर बर्थ पर चार्जिंग की सुविधा होगी. महाराष्ट्र के लातूर में इन कोच का निर्माण चल रहा है और यह ट्रेन भारतीय रेल में आराम और तकनीक का नया अध्याय लिखेगी.
यह ट्रेन भारत की पहली हाई-स्पीड लग्जरी स्लीपर ट्रेन होगी, जिसमें नॉइज-फ्री इंटीरियर, ऑटोमैटिक डोर, सेंसर लाइटिंग और हर बर्थ पर चार्जिंग की सुविधा होगी. महाराष्ट्र के लातूर में इन कोच का निर्माण चल रहा है और यह ट्रेन भारतीय रेल में आराम और तकनीक का नया अध्याय लिखेगी.
4/7
बता दें कि KINET रेलवे सॉल्यूशंस एक ऐसी कंपनी है, जो भारत की रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और रूस की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक निर्माता कंपनी CJSC ट्रांसमैशहोल्डिंग के ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम कर रही है.
बता दें कि KINET रेलवे सॉल्यूशंस एक ऐसी कंपनी है, जो भारत की रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और रूस की सबसे बड़ी रोलिंग स्टॉक निर्माता कंपनी CJSC ट्रांसमैशहोल्डिंग के ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम कर रही है.
5/7
इस कंपनी को 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट यानी 1,920 कोचों के डिजाइन और निर्माण और साथ ही 35 साल तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है. हर एक ट्रेन सेट में 16 कोच होंगे. उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जून 2026 तक पहला प्रोटोटाइप लॉन्च कर देगी.
इस कंपनी को 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट यानी 1,920 कोचों के डिजाइन और निर्माण और साथ ही 35 साल तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है. हर एक ट्रेन सेट में 16 कोच होंगे. उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जून 2026 तक पहला प्रोटोटाइप लॉन्च कर देगी.
6/7
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तीन कंपनियों को दिया है. इनमें सरकारी कंपनी BEML, KINET रेलवे सॉल्यूशंस और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड और BHEL का एक कंसोर्टियम शामिल हैं. रेलवे ने यह भी तय किया है कि वह दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एक साथ लॉन्च करेगा.
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तीन कंपनियों को दिया है. इनमें सरकारी कंपनी BEML, KINET रेलवे सॉल्यूशंस और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड और BHEL का एक कंसोर्टियम शामिल हैं. रेलवे ने यह भी तय किया है कि वह दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एक साथ लॉन्च करेगा.
7/7
पिछले महीने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ट्रैक पर उतारा जाएगा. यह ट्रेन BEML बना रही है और यह इंटिग्रल कोच फैक्ट्री(ICF) की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है.
पिछले महीने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को ट्रैक पर उतारा जाएगा. यह ट्रेन BEML बना रही है और यह इंटिग्रल कोच फैक्ट्री(ICF) की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है.
Published at : 16 Oct 2025 07:54 AM (IST)
Tags :
Indian Railway Utility News IRCTC Vande Bharat Sleeper Train

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिल्ली NCR
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
इंडिया
Mughal Law For Women: मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिवाली-छठ को लेकर रेलवे का गजब इंतजाम, स्पेशल ट्रेनों के बढ़े फेरे, एक्स्ट्रा सीटें और जनरल कोच भी ज्यादा, पढ़ें बड़ी खबर
दिल्ली NCR
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
JNU की जनरल बॉडी मीटिंग में बवाल, लेफ्ट और ABVP छात्रों में मारपीट, एक दूसरे पर लगाया आरोप
इंडिया
Mughal Law For Women: मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
मुगलकाल में मुस्लिम महिलाएं कैसे ले सकती थीं तलाक, किस मुगल बादशाह ने दिया कानूनी अधिकार
क्रिकेट
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
VIDEO: कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्या हुई बात आप सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 14: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन, जानें- 14 दिनों का कलेक्शन
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर पड़ी ठंडी, बजट वसूलना नामुमकिन
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
ट्रेंडिंग
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो
हेल्थ
World Anaesthesia Day: एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
एनेस्थिसिया से किस बीमारी का हुआ था पहला ऑपरेशन? 99% नहीं जानते जवाब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget