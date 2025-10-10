करवाचौथ पर मिठाई खरीदते वक्त रहें सावधान, कहीं नकली मिठाई न आ जाए घर

मिठाई की असलियत पहचानने के कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे भी जांच कर सकते हैं. सबसे पहले मिठाई खरीदते वक्त देखें कि उसका रंग बहुत चटकीला तो नहीं है. अगर वह जरूरत से ज्यादा रंगीन लग रही है तो एक टुकड़ा हाथ में लेकर मसलें. अगर रंग हाथ में लग जाए तो यह साफ संकेत है कि मिठाई में सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल हुआ है.