100 लड़कियां दिखाने का था वादा, 51 में निपटाया, मैट्रिमोनियल साइट के खिलाफ कोर्ट पहुंचा शख्स

शादी के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट की मदद लेना एक शख्स को महंगा पड़ गया. वेबसाइट ने उसे 100 संभावित दुल्हनों के संपर्क उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 51 संपर्क दिए. इसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां शख्स को काफी राहत मिली. केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेबसाइट को सेवा में कमी का दोषी माना और 15,000 रुपए के रिफंड के साथ 5,000 रुपए मुआवजा देने को कहा है. यानी शख्स को कुल 20,000 रुपए दिए गए.

क्या था वादा?

मामला केरल का है. शख्स ने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया था. इसके लिए उसने 25,960 रुपए का भुगतान किया. उसे बताया गया था कि उसकी शादी के लिए प्रोफाइल दिए जाएंगे और रसीद में 100 संपर्क देने की बात दर्ज थी. लेकिन सेवा का समय खत्म होने तक वेबसाइट की ओर से सिर्फ 51 संपर्क ही आए. शख्स का कहना था कि उसे कोई ऐसा परफेक्ट मैच नहीं मिला, जिससे वह शादी के लिए आगे बढ़ सके. इसके बाद 19 जून 2024 को कंपनी ने उसे बताया कि उसका प्लान खत्म हो चुका है और आगे सेवा इस्तेमाल करने के लिए उसे दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा. इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.

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कंपनी ने क्या दलील दी?

मैट्रिमोनियल वेबसाइट ने सेवा में कमी के आरोप से इनकार किया है. कंपनी का कहना था कि ग्राहक वेबसाइट पर मौजूद मैचिंग प्रोफाइल को खुद एक्सेस कर सकता था और कंपनी के लिए हर प्रोफाइल को अलग से भेजना जरूरी नहीं था. कंपनी ने ये भी दलील दी कि वेबसाइट पर मौजूद प्रोफाइल को यूजर्स की सुरक्षा और उनकी सुनिश्चित करने के लिए वेरिफाई किया जाता है. साथ ही, ग्राहक ने वेबसाइट के नियम और शर्तों को स्वीकार करने के बाद ही सब्सक्रिप्शन लिया था.

रसीद बनी सबसे बड़ा सबूत

मामले में सबसे अहम बात ये रही कि ग्राहक के पास मौजूद रसीद में 100 संपर्क देने का वादा दर्ज था. वहीं, कंपनी ने अपने ही साक्ष्य में स्वीकार किया कि उसने सिर्फ 51 संपर्क कराए थे. केरल राज्य उपभोक्ता आयोग ने इसी आधार पर कहा कि जब कंपनी ने पैसे लेते समय 100 संपर्क देने का आश्वासन दिया था, तो उसे वो सेवा पूरी करनी चाहिए थी. आयोग के मुताबिक, 100 की जगह केवल 51 संपर्क देना सेवा में कमी के दायरे में आता है.

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पहले जिला आयोग ने क्या आदेश दिया था?

मामला सबसे पहले जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोट्टायम के सामने पहुंचा था. 28 नवंबर 2024 को जिला आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला दिया था. जिला आयोग ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट को 25,960 की पूरी रकम लौटाने और सेवा में कमी के लिए एक्स्ट्रा 5,000 मुआवजा देने का निर्देश दिया था. इसके खिलाफ कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की.