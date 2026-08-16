IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?

विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?

Vinod Kambli Web Series: विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज बनने जा रही है। कांबली ओर सचिन ने साथ में खेलना शुरू किया। सचिन ने क्रिकेट के भगवान का दर्जा प्राप्त किया तो कांबली अर्श से फर्श पर पहुंच गए.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Aug 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, कि कैसे एक (सचिन) ने क्रिकेट के भगवान का दर्जा प्राप्त किया तो दूसरा (कांबली) अर्श से फर्श पर पहुंच गया. एक समय पर कांबली को सचिन से कम नहीं माना जाता था, दोनों बचपन के दोस्त भी थे और एक ही कोच (स्वर्गीय रमाकांत अचरेकर) से ट्रेनिंग लेते थे. कहा जाता है कि कांबली शराब की लत में पड़ गए, गलत आदतों ने उनका करियर बरबाद कर दिया लेकिन फिर भी उनके साथ क्या-क्या हुआ और उन्होंने क्या कुछ झेला, ये लोग नहीं जानते. ये उनकी जिंदगी पर बनने वाली वेब सीरीज में दर्शाया जाएगा. पहले इस पर फिल्म बनाने का विचार था, लेकिन समझा गया कि उनकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ कि इसे एक फिल्म में समेटना मुश्किल है.

विनोद कांबली की जिंदगी पर वेब सीरीज डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम 'कांबली' रखा गया और इसे Zee5 के लिए तैयार किया जा रहा है. ये सीरीज हिंदी में होगी. इस सीरीज को 200 नॉटआउट प्रोडक्शनस के रवि भागचंदका, जो सचिन तेंदुलकर की डाक्यूमेंट्री से भी जुड़े थे, इस प्रोड्यूस कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए देशपांडे ने बताया कि कांबली कि कहानी लिखने का काम 2019 में शुरू हो चुका था.

देशपांडे ने बताया कि पहले क्रिकेटर कांबली कि जिंदगी पर मराठी फीचर फिल्म बनाने की सोच थी, लेकिन क्रिकेटर की जिंदगी पर रिचर्स करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ, इतना ड्रामा, कंट्रोवर्सी और संघर्ष कि इसे एक फिल्म में समेटना मुश्किल होगा. फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिल्म की जगह वेब सीरीज में बदला. उन्होंने इसे हिंदी में बनाने का फैसला इसलिए लिया, क्योंकि इससे भारत के अधिक लोगों तक उनकी कहानी पहुंच पाएगी. उनके अनुसार ये स्पोर्ट्स फिल्म से अलग एक इंसान की कहानी है.

यह भी पढ़ें- मैंने शाहिद अफरीदी से झगड़ा किया, शोएब अख्तर ने खोला 2011 वर्ल्ड कप का राज

निजी जिंदगी पर भी रहेगा फोकस

विनोद कांबली ने देश के सबसे प्रतिभावान बल्लेबाजों में अपने नाम शामिल कर लिया था, सचिन के साथ उनका भी नाम छा रहा था. एक शानदार करियर के बाद उनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ, कैसे वह नीचे जाते चले गए. उनकी जिंदगी में क्या-कुछ चुनौतियां आईं, इसी पर वेब सीरीज में फोकस किया जाएगा. इस वेब सीरीज से फैंस कांबली के जीवन के उन हिस्सों को भी समझ पाएंगे, जिससे अभी तक अनजान है.

कौन निभाएगा कांबली का किरदार?

मेकर्स ऐसे कलाकार को तलाश रही है, जो किरदार में विनोद कांबली जैसा नजर आए. बड़े कलाकार को लेने की जगह टीम ऐसे कलाकार को लेना चाहती है जो किरदार में स्वाभाविक नजर आए. अभी कास्टिंग पूरी नहीं हुई है.

मेकर्स इसी साल नवंबर से वेब सीरीज की शूटिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं. अगर तय शेड्यूल के अनुसार सभी शूटिंग हुई तो करीब 4 महीने में शूटिंग पूरी होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का एलान, भारत के साथ इस दिन भिड़ंत

विनोद कांबली का क्रिकेट करियर

विनोद कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच खेले. टेस्ट में खेली 21 पारियों में उन्होंने 1084 रन बनाए. इसमें उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतक जड़े. वनडे में खेली 97 पारियों में उन्होंने 2477 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Web Series Indian Cricketer Vinod Kambli INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
क्रिकेट
'सबसे बड़ी जीत', ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्या बोले BAN कप्तान शांतो?
'सबसे बड़ी जीत', ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद क्या बोले BAN कप्तान शांतो?
क्रिकेट
मैंने शाहिद अफरीदी से झगड़ा किया, शोएब अख्तर ने खोला 2011 वर्ल्ड कप का राज
मैंने शाहिद अफरीदी से झगड़ा किया, शोएब अख्तर ने खोला 2011 वर्ल्ड कप का राज
क्रिकेट
भारत का छठा विकेट गिरा, रवींद्र जडेजा आउट; ध्रुव ओर सुथार क्रीज पर मौजदू
भारत का छठा विकेट गिरा, रवींद्र जडेजा आउट; ध्रुव ओर सुथार क्रीज पर मौजदू
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget