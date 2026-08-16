डॉक्यूमेंट खोने पर नहीं होगी परेशानी, LDR की मदद से दर्ज करें शिकायत

Lost Document Report News: पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं. बैंकिंग से लेकर सरकारी काम, नौकरी, टैक्स और यात्रा तक कई जगह इनकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपका कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाए, तो घबराने की बजाय सबसे पहले आप उसकी सूचना दर्ज कराएं. हालांकि ऐसे समय में Lost Document Report (LDR) आपके काफी काम आ सकती है. आइए जानते हैं LDR क्या है और इसे दर्ज कराने का तरीका क्या है.

क्या है LDR?

LDR एक ऐसी ऑनलाइन रिपोर्ट या रसीद है, जिसके जरिए आप किसी खोए हुए जरूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी दर्ज की जाती है. इस रिपोर्ट का खास मकसद रिकॉर्ड रखना है कि आपका जरूरी कागज गुम हो चुका है. कई मामलों में नया या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनवाते समय इसकी रसीद आपके बेहद काम आ सकती है. हालांकि, हर डॉक्यूमेंट्स के लिए LDR जरूरी नहीं होता है.

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कैसे दर्ज करें LDR?

आप सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक पुलिस वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं.

उसके बाद Lost Document Report या Lost Article Report का ऑप्शन खोजें.

अपना नाम, मोबाइल नंबर और खोए हुए डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भरें.

कौन-सा डॉक्यूमेंट्स खोया है, इसकी जानकारी भरें.

डॉक्यूमेंट कब और कहां गुम हुआ, इसकी भी जानकारी दें.

फॉर्म जमा करने के बाद मिली रिपोर्ट या रेफरेंस नंबर को अपने पास सुरक्षित रखें.

डिटेल्स जमा करने के बाद LDR की प्रिंट कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें.

डॉक्यूमेंट खोने के बाद तुरंत क्या करें?

सबसे पहले खोए हुए डॉक्यूमेंट्स की सूचना दर्ज कराएं.

अगर पैन कार्ड, आधार या कोई बैंक कार्ड खो गया है, तो संबंधित आधिकारिक वेबसाइट से उसे सुरक्षित या ब्लॉक कराने की प्रोसेस पूरी करें.

डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए संबंधित विभाग में फॉर्म भरें.

फॉर्म भरते समय LDR की कॉपी या शिकायत नंबर अपने काम आ सकता है.

अगर कोई महत्वपूर्ण कानूनी या प्रॉपर्टी से जुड़ा कागज खो गया है, तो जरूरत के मुताबिक सार्वजनिक सूचना भी जारी कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्यूमेंट खोने की जानकारी जल्द से जल्द दर्ज कराएं.

किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने डॉक्यूमेंट नंबर की जानकारी शेयर न करें.

आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.

LDR की कॉपी और रेफरेंस नंबर को अपने पास संभालकर कर रखें.

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