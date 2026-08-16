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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Ticket: रेल टिकट पर बढ़ेगा चार्ज? UPI से बुकिंग 51% के पार

Train Ticket: रेल टिकट पर बढ़ेगा चार्ज? UPI से बुकिंग 51% के पार

IRCTC UPI News: UPI से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बढ़कर 51.22% हो गई है, जिससे IRCTC की कमाई प्रभावित हो रही है. ऐसे में भविष्य में टिकट बुकिंग शुल्क बढ़ सकता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Aug 2026 05:43 PM (IST)
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IRCTC UPI Ticket Booking News: IRCTC के मुनाफे पर चोट, अगर आप ट्रेन टिकट बुक करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में टिकट पर लगने वाला चार्ज ज्यादा हो सकता है.  इसकी वजह UPI से टिकट बुकिंग का तेजी से ज्याद होना है. IRCTC के आंकड़ों से पता चलता है कि UPI से टिकट बुक करने वालों की संख्या आधे से ज्यादा हो गई है.  इससे कंपनी की कमाई पर असर पड़ रहा है.

IRCTC के वित्त वर्ष 2026-27 की पहले 3 महीने के आंकड़ों के मुताबिक, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में UPI की हिस्सेदारी ज्यादा होकर 51.22% हो गई है. एक साल पहले ये 48.72% थी. यानी अब ऑनलाइन बुक होने वाले 100 टिकटों में 51 से ज्यादा टिकट UPI के जरिए बुक हो रहे हैं.

IRCTC ने 248 करोड़ रुपये कमाए

IRCTC ने इस 3 महीने में 13.27 करोड़ टिकटों से 248 करोड़ रुपये की सर्विस फीस कमाई. यानी औसतन करीब 19 रुपये प्रति टिकट की फीस मिली. UPI से पेमेंट करने पर सर्विस फीस 10 से 20 रुपये है, जबकि कार्ड और क्रेडिट लाइन से पेमेंट करने पर ये 15 से 30 रुपये तक है. यानी दोनों पेमेंट तरीकों की फीस में अंतर है.

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IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल हिमालियन ने माना कि UPI का इस्तेमाल तेजी से ज्यादा हुआ है और इसका असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ रहा है. कंपनी ने UPI और दूसरे पेमेंट तरीकों के लिए अलग अलग सर्विस फीस रखी है. इसके बावजूद UPI के ज्यादा इस्तेमाल से सर्विस फीस की कमाई की रफ्तार धीमी हुई है.

संसद की समिति ने दिया सुझाव

इस मामले को लेकर संसद की वित्त समिति ने भी चिंता जताई है. समिति का कहना है कि UPI पर अभी जीरो MDR सिस्टम है.  MDR यानी पेमेंट लेने पर लगने वाला चार्ज. समिति ने सुझाव दिया है कि ज्यादा पैसे वाले डिजिटल लेनदेन पर एक फिक्स और सीमित MDR लगाया जा सकता है, ताकि डिजिटल पेमेंट के खर्च का दबाव कम हो.

अभी UPI से ट्रेन टिकट बुक करने पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है. फिलहाल ज्यादा पैसे वाले डिजिटल पेमेंट पर MDR लगाने का सुझाव दिया गया है. अगर आगे इस पर कोई सरकार का फैसला होता है, तो उसका असर UPI से टिकट बुक करने की फीस पर पड़ सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Ticket Booking Utility News IRCTC UPI Payment
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