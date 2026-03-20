स्मार्ट लॉक बना खतरा? इंदौर हादसे के बाद डिजिटल डोर लॉक यूज़ करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

आजकल डिजिटल डोर लॉक तेजी से घरों में लग रहे हैं. लोग इसे सुरक्षित और आसान विकल्प मानते हैं, क्योंकि इसमें चाबी की जरूरत नहीं होती. पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या मोबाइल से दरवाजा खुल जाता है. लेकिन इमरजेंसी के समय यही सुविधा परेशानी बन सकती है. अगर बैकअप सिस्टम सही से काम न करे या यूजर को सही जानकारी न हो.