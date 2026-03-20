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स्मार्ट लॉक बना खतरा? इंदौर हादसे के बाद डिजिटल डोर लॉक यूज़ करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
Smart Door Locks Safety Tips: इंदौर हादसे ने स्मार्ट डोर लॉक के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो गए हैं. डिजिटल डोर लॉक लगाते समय बैकअप और सेफ्टी फीचर्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है.
हाल ही में इंदौर में हुए एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक घर में आग लगने के दौरान दरवाजा समय पर नहीं खुल पाया, और अंदर फंसे 8 लोगों की जान चली गई. शुरुआती जानकारी में स्मार्ट लॉक को एक वजह माना जा रहा है. जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 04:58 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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