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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीस्मार्ट लॉक बना खतरा? इंदौर हादसे के बाद डिजिटल डोर लॉक यूज़ करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

स्मार्ट लॉक बना खतरा? इंदौर हादसे के बाद डिजिटल डोर लॉक यूज़ करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Smart Door Locks Safety Tips: इंदौर हादसे ने स्मार्ट डोर लॉक के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो गए हैं. डिजिटल डोर लॉक लगाते समय बैकअप और सेफ्टी फीचर्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 20 Mar 2026 04:58 PM (IST)
Smart Door Locks Safety Tips: इंदौर हादसे ने स्मार्ट डोर लॉक के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो गए हैं. डिजिटल डोर लॉक लगाते समय बैकअप और सेफ्टी फीचर्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

हाल ही में इंदौर में हुए एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक घर में आग लगने के दौरान दरवाजा समय पर नहीं खुल पाया, और अंदर फंसे 8 लोगों की जान चली गई. शुरुआती जानकारी में स्मार्ट लॉक को एक वजह माना जा रहा है. जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

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आजकल डिजिटल डोर लॉक तेजी से घरों में लग रहे हैं. लोग इसे सुरक्षित और आसान विकल्प मानते हैं, क्योंकि इसमें चाबी की जरूरत नहीं होती. पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या मोबाइल से दरवाजा खुल जाता है. लेकिन इमरजेंसी के समय यही सुविधा परेशानी बन सकती है. अगर बैकअप सिस्टम सही से काम न करे या यूजर को सही जानकारी न हो.
आजकल डिजिटल डोर लॉक तेजी से घरों में लग रहे हैं. लोग इसे सुरक्षित और आसान विकल्प मानते हैं, क्योंकि इसमें चाबी की जरूरत नहीं होती. पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या मोबाइल से दरवाजा खुल जाता है. लेकिन इमरजेंसी के समय यही सुविधा परेशानी बन सकती है. अगर बैकअप सिस्टम सही से काम न करे या यूजर को सही जानकारी न हो.
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स्मार्ट लॉक आमतौर पर बिजली या बैटरी से चलता है. अगर आग जैसी स्थिति में सिस्टम फेल हो जाए या बैटरी खत्म हो. तो दरवाजा खोलना मुश्किल हो सकता है. कई बार लोग मैकेनिकल की का इस्तेमाल करना नहीं जानते. यही वजह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बेसिक सेफ्टी समझना बेहद जरूरी हो जाता है.
स्मार्ट लॉक आमतौर पर बिजली या बैटरी से चलता है. अगर आग जैसी स्थिति में सिस्टम फेल हो जाए या बैटरी खत्म हो. तो दरवाजा खोलना मुश्किल हो सकता है. कई बार लोग मैकेनिकल की का इस्तेमाल करना नहीं जानते. यही वजह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बेसिक सेफ्टी समझना बेहद जरूरी हो जाता है.
Published at : 20 Mar 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Utility News Smart Lock Home Safety Tips

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