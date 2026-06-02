शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद

कोलकाता में पार्टी नेताओं पर हुए के विरोध में प्रदर्शन करने बैठीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 294 में से 177 सीटों पर मतगणना में धांधली की. धरने पर बैठी ममता बनर्जी के साथ पार्टी के केवल छह सांसद और छह विधायक ही मौजूद रहे. राज्य में हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी के 80 विधायकों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन धरने पर सिर्फ 6 विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

ये विधायक और सांसद ममता का साथ देने पहुंचे

बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव में वोटों की लूट के बाद तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. ममता बनर्जी के साथ प्रदर्शन में लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के साथ-साथ राज्यसभा सांसद डोला सेन, डेरेक ओ ब्रायन, माला रॉय, समीरुल इस्लाम, नदीमुल हक मौजूद रहे. वहीं टीएमसी विधायक की बात करें तो सोवनदेब चटर्जी, अशोक देब, मदन मित्रा, नयना बंदोपाध्याय, फिरहाद हकीम और कुणाल घोष प्रोटेस्ट में पहुंचे.

जिसका साथ दिया वो गद्दार के साथ मिल रहे: ममता

ममता बनर्जी ने कहा, 'पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनों में भाग न लेने की धमकी दे रही है, मैं विरोध प्रदर्शन जारी रखूंगी. पुनर्वास के बिना फेरीवालों को बेदखल करना टीएमसी सरकार की नीति नहीं थी, हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया. मैं इस कठिन समय में टीएमसी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ूंगी.' ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन लोगों को मैंने जीवन में सहारा दिया, वे अब गद्दार के साथ मिल रहे हैं.'

फर्जी हस्ताक्षर विवाद पर ममता बनर्जी का बयान

पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'मोदी जी ने बंगाल को असामाजिक तत्वों और बेलगाम नेताओं के हाथों में छोड़ दिया है, जो राज्य को अंधकार में धकेल रहे हैं. अगर अन्य पार्टियों को उस स्थान पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाती है, जहां हमें विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो टीएमसी अदालत का रुख करेगी. फर्जी हस्ताक्षर विवाद पर उन्होंने कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष को अगर टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर संदेह है, तो उनका फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाना चाहिए.'

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