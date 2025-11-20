हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीरूम हीटर लेने जा रहे हैं? ये पांच बातें पहले समझ लें

रूम हीटर लेने जा रहे हैं? ये पांच बातें पहले समझ लें

Room Heater Buying Tips: रूम हीटर चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे सही मॉडल तय होता है. रूम हीटर खरीदने से पहले इन पांच बातों को रख ध्यान.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Room Heater Buying Tips: रूम हीटर चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे सही मॉडल तय होता है. रूम हीटर खरीदने से पहले इन पांच बातों को रख ध्यान.

पहली बार रूम हीटर खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा उलझन में यही रहते हैं कि मार्केट में मौजूद इतने सारे मॉडल में आखिर कौन सा सही रहेगा. ब्लोअर, हैलोजन, क्वार्ट्ज या फिर ऑयल-फिल्ड. हर हीटर की बनावट और काम करने का तरीका अलग होता है.

1/6
रूम हीटर खरीदने से पहले कुछ बातों को समझ लेना ही बेहतर है. कमरे का साइज, बिजली की खपत, सुरक्षा फीचर्स और आपकी सेहत पर असर जैसी चीजें सीधा फर्क डालती हैं. अगर इन बातों को ध्यान में रखकर खरीदारी की जाए तो हीटर न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि जेब पर भी हल्का पड़ेगा.
रूम हीटर खरीदने से पहले कुछ बातों को समझ लेना ही बेहतर है. कमरे का साइज, बिजली की खपत, सुरक्षा फीचर्स और आपकी सेहत पर असर जैसी चीजें सीधा फर्क डालती हैं. अगर इन बातों को ध्यान में रखकर खरीदारी की जाए तो हीटर न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि जेब पर भी हल्का पड़ेगा.
2/6
कमरे का साइज पर सबसे पहले ध्यान में रखें. हीटर की कैपेसिटी सीधे तौर पर इस बात पर डिपेंड करती है कि कमरा कितना बड़ा है. छोटा कमरा हो तो 800 से 1200 वॉट का हीटर आराम से चल जाएगा. क्योंकि वह कम जगह को जल्दी गर्म कर देता है. बड़ा कमरा होने पर 2000 वॉट या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला हीटर ही सही गर्माहट देगा.
कमरे का साइज पर सबसे पहले ध्यान में रखें. हीटर की कैपेसिटी सीधे तौर पर इस बात पर डिपेंड करती है कि कमरा कितना बड़ा है. छोटा कमरा हो तो 800 से 1200 वॉट का हीटर आराम से चल जाएगा. क्योंकि वह कम जगह को जल्दी गर्म कर देता है. बड़ा कमरा होने पर 2000 वॉट या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला हीटर ही सही गर्माहट देगा.
3/6
सुरक्षा फीचर्स किसी भी हीटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. हीटर लंबे समय तक चलाने पर या गलती से गिर जाने पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ऑटो कट-ऑफ, टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल-टच बॉडी जैसे फीचर्स जरूर देखें.
सुरक्षा फीचर्स किसी भी हीटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. हीटर लंबे समय तक चलाने पर या गलती से गिर जाने पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ऑटो कट-ऑफ, टिप-ओवर प्रोटेक्शन और कूल-टच बॉडी जैसे फीचर्स जरूर देखें.
4/6
बिजली की खपत भी खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए. हर हीटर बिजली अलग तरीके से खींचता है. अगर रोज़ कई घंटे चलाना है तो ऑयल-फिल्ड हीटर बेहतर साबित होगा. क्योंकि यह कम बिजली में लगातार गर्माहट देता है. इसके साथ है यह कमरे की हवा को भी ज्यादा नहीं सुखाता. जिससे लंबे समय तक बैठना आरामदायक रहता है.
बिजली की खपत भी खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए. हर हीटर बिजली अलग तरीके से खींचता है. अगर रोज़ कई घंटे चलाना है तो ऑयल-फिल्ड हीटर बेहतर साबित होगा. क्योंकि यह कम बिजली में लगातार गर्माहट देता है. इसके साथ है यह कमरे की हवा को भी ज्यादा नहीं सुखाता. जिससे लंबे समय तक बैठना आरामदायक रहता है.
5/6
हवा की नमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. कई हीटर कमरे की हवा को इतना सूखा बना देते हैं कि त्वचा और गला जलने लगता है. इस समस्या से बचने के लिए ऑयल-फिल्ड हीटर या ह्यूमिडिफायर वाले मॉडल अच्छे रहते हैं. इनके इस्तेमाल से कमरे में गर्मी भी बनी रहती है और हवा की नमी भी संतुलित रहती है.
हवा की नमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. कई हीटर कमरे की हवा को इतना सूखा बना देते हैं कि त्वचा और गला जलने लगता है. इस समस्या से बचने के लिए ऑयल-फिल्ड हीटर या ह्यूमिडिफायर वाले मॉडल अच्छे रहते हैं. इनके इस्तेमाल से कमरे में गर्मी भी बनी रहती है और हवा की नमी भी संतुलित रहती है.
6/6
ब्रांड और वारंटी पर कभी समझौता न करें. इलेक्ट्रिक हीटर एक बार खरीदकर सालों चलाने की उम्मीद होती है इसलिए किसी भरोसेमंद ब्रांड का ही मॉडल चुनें. देखें कि कम से कम एक साल की वारंटी हो और आपके शहर में सर्विस सेंटर मौजूद हो. आफ्टर-सेल्स सपोर्ट अच्छा होगा तो किसी खराबी की स्थिति में परेशानी नहीं होगी.
ब्रांड और वारंटी पर कभी समझौता न करें. इलेक्ट्रिक हीटर एक बार खरीदकर सालों चलाने की उम्मीद होती है इसलिए किसी भरोसेमंद ब्रांड का ही मॉडल चुनें. देखें कि कम से कम एक साल की वारंटी हो और आपके शहर में सर्विस सेंटर मौजूद हो. आफ्टर-सेल्स सपोर्ट अच्छा होगा तो किसी खराबी की स्थिति में परेशानी नहीं होगी.
Published at : 20 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Tags :
Winter Tips Room Heater Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन, राज़, मृदुल की नतालिया और गौरव खन्ना से मुलाक़ात
Saas Bahu Aur Saazish: मिहिर और नैना का रिश्ता
दिवालिया Jaypee Group पर Adani की नज़र: Creditors ने Adani Enterprises के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Voter List Row: SIR के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन | Congress | ABP NEWS
IT Sector में जबरदस्त उछाल! TCS–HCL–Infosys–LTIM ने AI Deals से बदला पूरा Game| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
शिक्षा
First Gen Z Post Office: IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
IIT दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस, अब QR कोड से बुक होगा पार्सल
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget