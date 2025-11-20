रूम हीटर लेने जा रहे हैं? ये पांच बातें पहले समझ लें

कमरे का साइज पर सबसे पहले ध्यान में रखें. हीटर की कैपेसिटी सीधे तौर पर इस बात पर डिपेंड करती है कि कमरा कितना बड़ा है. छोटा कमरा हो तो 800 से 1200 वॉट का हीटर आराम से चल जाएगा. क्योंकि वह कम जगह को जल्दी गर्म कर देता है. बड़ा कमरा होने पर 2000 वॉट या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला हीटर ही सही गर्माहट देगा.