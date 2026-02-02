पीएम उजाला योजना में सस्ती एलईडी बल्ब ऐसे पाएं, बिजली बिल होगा कम

उजाला योजना का मकसद है कम बिजली खर्च, ज्यादा रोशनी और कम कीमत. इस पहल के तहत देशभर में करोड़ों एलईडी बल्ब लोगों तक पहुंचाए गए हैं. जिससे पुराने ज्यादा बिजली लेने वाले बल्बों से छुटकारा मिले. इसका असर सीधे बिजली बिल पर दिखता है और लंबे समय में अच्छी बचत होती है.