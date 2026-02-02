हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पीएम उजाला योजना में सस्ती एलईडी बल्ब ऐसे पाएं, बिजली बिल होगा कम

PM Ujala Yojana: पीएम उजाला योजना के जरिए घरों में ऊर्जा बचत को बढ़ावा दिया जा रहा है. जान लीजिए कैसे आप ले सकते हैं इस स्कीम में कम कीमत में एलईडी बल्ब.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Feb 2026 06:10 PM (IST)
अक्सर लोगों के घरों में बिजली का बिल हर महीने घर के बजट पर सीधा असर डालता है. उन परिवारों के लिए ज्यादा जहां कम इनकम में खर्च संभालना होता है. ऐसे में कम खपत में ज्यादा रोशनी देने वाला ऑप्शन बड़ी राहत बनता है. सरकार ने उजाला योजना इसी जरूरत को ध्यान में रखकर शुरू की है.

उजाला योजना का मकसद है कम बिजली खर्च, ज्यादा रोशनी और कम कीमत. इस पहल के तहत देशभर में करोड़ों एलईडी बल्ब लोगों तक पहुंचाए गए हैं. जिससे पुराने ज्यादा बिजली लेने वाले बल्बों से छुटकारा मिले. इसका असर सीधे बिजली बिल पर दिखता है और लंबे समय में अच्छी बचत होती है.
आंकड़ों के मुताबिक अब तक कई करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं. इससे परिवारों के बिजली खर्च में बड़ी कमी आई है. हर साल हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है. छोटा बदलाव घर के खर्च पर बड़ा असर डालता है.
Published at : 02 Feb 2026 06:10 PM (IST)
