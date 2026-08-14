ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत

Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
Batwara 1947 BO Day 1 Prediction: सनी देओल की बंटवारा 1947 को एडवांस बुकिंग में काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है. ऐसे में जानते हैं ये कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.
सनी देओल, 'बॉर्डर 2' के बाद अब अपनी नई फिल्म 'बंटवारा 1947' के साथ बड़े पर्दे पर 'मास हीरो' के तौर पर लैट आए हैं. एक्टर की ये फिल्म सिनेमाघरों में 14 अगस्त शुक्रवार को रिलीज हो गई है. सनी की इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने मिले-जुले या खराब रिव्यू के बावजूद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया था.
जिसके बाद उम्मीद थी कि सनी देओल की ये रफ्तार उनकी अगली फिल्म में भी बनी रहेगी, लेकिन 'बंटवारा 1947' मुश्किल में दिख रही है. इसे 14 अगस्त को इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' के साथ क्लैश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से भी साबित हो गया है. ऐसे में जानते हैं कि 'बंटवारा 1947' ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर सकती है?
'बंटवारा 1947' की कितनी हुई है एडवांस बुकिंग?
'बंटवारा 1947' को एडवांस बुकिंग में दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है. विभाजन के दर्द पर बनी ये फिल्म इमरान हाशमी की रोमांटिक ड्रामा आवारापन 2 से प्री टिकट सेल में ही पिछड़ गई है.
- सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के पहले दिन के लिए 65 हजार 391 टिकटों की प्री सेल की है.
- इसी के साथ इसने एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के 1.76 करोड़ और ब्लॉक सीटों के साथ 4.21 करोड़ की कमाई की है. जबकि आवारापन 2 ने प्री टिकट सेल में 11 करोड़ का आंकड़ा पार किया है.
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'बंटवारा 1947' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कुल मिलाकर, 'बंटवारा 1947' की सफलता अब वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करती दिख रही है, और इसमें स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर अच्छी कमाई करने की क्षमता है. जहां तक पहले दिन की बात है, तो इसकी कमाई 'आवारापन 2' से काफी कम रहेगी, जिसके 17-20 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग की उम्मीद है.
वहीं सनी देओल की यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6-9 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग कर सकती है, जिससे यह पहले दिन की रेस में काफी पीछे रह जाएगी.
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