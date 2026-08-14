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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकौन हैं मनन कुमार मिश्रा? जिनके आदेश पर मचा बवाल, अभिजीत दीपके ने मांगा इस्तीफा

कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? जिनके आदेश पर मचा बवाल, अभिजीत दीपके ने मांगा इस्तीफा

Who is Manan Kumar Mishra: मनन कुमार मिश्रा बिहार के गोपालगंज जिले से आते हैं. वे बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं. साथ ही वे बार काउंसिल इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Aug 2026 07:35 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है. दरअसल मनन मिश्रा अपने एक आदेश की वजह से विवादों में घिरे हुए हैं. हाल ही में मनन मिश्रा की ओर से एक आदेश जारी किया गया. जिसमें कहा गया कि सीजेआई सूर्य कांत का विरोध करने वाले 2026 बैच के छात्रों को देशभर में वकालत के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा. 

इस आदेश के बाद विवाद शुरू हो गया. हालांकि बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया. आदेश के बाद सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने मनन मिश्रा को घेर लिया है और उनका इस्तीफा मांग लिया है. ऐसे में अब सवाल है कि आखिर मनन मिश्रा कौन हैं? जिन्होंने इस तरह का आदेश जारी किया.

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कौन हैं मनन कुमार मिश्रा?

मनन कुमार मिश्रा बिहार के गोपालगंज जिले से आते हैं. वे बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं. साथ ही वे बार काउंसिल इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं. मनन मिश्रा का नाम सीनियर वकीलों में शुमार है. मिश्रा ने अपनी पढ़ाई पटना विधि महाविद्यालय सेग्रेजुएट प्रोफेशनल LLB की है. छपरा के राजेंद्र महाविद्यालय से बीएससी ऑनर्स किया है. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गोपालगंज सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस की. अगर संपत्ति की बात करें तो उनके पास करीब 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रोपर्टी है.

साल 1982 में मनन मिश्रा ने पटना हाईकोर्ट से अपनी वकालत शुरू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील के तौर पर काम किया. मनन मिश्रा काफी लंबे वक्त से बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं और वे लगातार सातवीं बार 2025 में चुने गए हैं. इसके अलावा मनन कुमार मिश्रा राजनीति में भी एक्टिव रहे हैं. साल 2010 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बैकुंटपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी.

फिलहाल साल 2024 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जिसमें उन्होंने निर्विरोध जीत दर्ज की. बता दें कि मनन कुमार मिश्रा को लोग पॉलिटिकल इंसान और एक सीनियर वकील के तौर पर पहचानते हैं. फिलहाल वे अपने आदेश की वजह से विवादों में आ गए हैं और जो थमने का नाम नहीं ले रहा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
CJP BIHAR NEWS Gopalganj News Manan Kumar Mishra Abhijeet Dipke Sourav Das
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