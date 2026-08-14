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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल

सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल

Solar Panel Water Supply Scheme: राजस्थान में बिजली बिल के करोड़ों रुपए बचाने के लिए सरकार सोलर पैनल से वाटर सप्लाई की योजना बना रही है. अभी यह योजना राज्य के 8 जिलों में लागू होगी.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 08:29 AM (IST)
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Solar Panel News: राजस्थान में पानी की सप्लाई को सोलर पावर से जोड़ने की तैयारी है. राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े पंपिंग स्टेशनों पर 200 MW से ज्यादा पॉवर के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इस योजना से करीब 180 करोड़ रुपये की बचत होने का अंदाजा है और बिजली बिल में भारी कटौती हो सकती है. 

योजना के पहले स्टेप में राजस्थान के आठ जिलों को शामिल किया गया है. इनमें बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक शामिल हैं. इन जिलों में कुल 201 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. बारां में 43, भरतपुर में 31, बूंदी में 13, दौसा में 26, डीग में 16, कोटा में 21, सवाई माधोपुर में 27 और टोंक में 24 प्लांट लगाए जाएंगे.

703 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च

सरकार का मानना है कि इस योजना पर 703 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अंदाजा है. अभी PHED के पंपिंग स्टेशन हर साल करीब 350 करोड़ यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं. सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली की जरूरत के एक हिस्से को सोलर पावर से पूरा किया जाएगा, जिससे बिजली बिल में भारी कटौती हो सकती है.

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यह योजना Renewable Energy Service Company  मॉडल के अनुसार लागू होगी. इसके अनुसार चुनी गई कंपनियां सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्च उठाएंगी. साथ ही 25 साल तक इन प्लांट का काम और रखरखाव भी करेंगी. एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 50 MW पॉवर तक का काम दिया जाएगा.

VNM के जरिए होगा बिजली का हिसाब

इस योजना में VNM इंतजाम का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अनुसार एक सोलर प्लांट से अलग अलग जगहों पर मौजूद कनेक्शनों को बिजली दी जा सकती है और ग्रिड में भेजी गई बिजली के हिसाब से बिल में उसका हिसाब किया जाता है.

कंपनियों को ऐसे सोलर प्लांट लगाने होंगे, जिनका सालाना Capacity Utilization Factor 17 से 19% के बीच रहे. योजना सफल होने पर इसे बाद में पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Electricity Bill Water Supply Solar Panel RAJASTHAN
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