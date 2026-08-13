गाड़ी खराब हो जाए या हादसे का शिकार, एक्सप्रेसवे पर ऐसे मिलेगी तुरंत मदद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टोल प्लाजा और फास्टैग संबंधी शिकायतों का भी इसपर समाधान होता है।

Expressway Helpline Number: एक्सप्रेसवे पर हर व्यक्ति ड्राइव करते समय यही सोचता है कि उसका सफर सुरक्षित रहे और बिना किसी परेशानी के वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाए. लेकिन कई बार अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि समझ नहीं आता कि अब क्या करें.

मानलीजिए, सफर के दौरान अचानक गाड़ी खराब हो जाए या फिर कोई दूसरी परेशानी में फंस जाए, तो ऐसे समय में अकेले सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो सकता है. लेकिन कुछ जरूरी बातों की जानकारी होने से आपकी काफी मदद हो सकती है. क्या आप जानते हैं एक्सप्रेसवे पर किसी भी समस्या में फंसने पर आप हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं. यह नंबर एक्सप्रेसवे पर कई तरह की समस्या में आपके काम आ सकता है.

1.दुर्घटना होने पर तुरंत मिलेगी मदद

अगर एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट या फिर किसी दूसरे वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत 1033 पर कॉल कर सकते हैं. इसपर कॉल करने से एंबुलेंस और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

2.बीच रास्ते में हो गया पेट्रोल खत्म

एक्सप्रेसवे पर गाड़ी का पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाए तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसकी भी जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं.

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3.अचानक हो गई गाड़ी खराब

अगर रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या फिर उसका टायर पंचर हो जाता है तो आप तुरंत 1033 पर कॉल करें. जरूरत के मुताबिक क्रेन और रिकवरी सर्विस की मदद मिल सकती है.

4.टोल से जुड़ी समस्या पर भी आएगा काम

अगर एक्सप्रेसवे पर आपको टोल प्लाजा से जुड़ी समस्या आने पर या फिर FASTag से जुड़ी कोई समस्या होने पर भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

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