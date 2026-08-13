Parking Charge: छोटी कारों पर 15000 तो SUV 25000, सड़क पर गाड़ी पार्क करने पर लगेगा चार्ज
Car Parking Charge: बेंगलुरु में सड़क किनारे कार पार्क करना अब लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है. क्योंकि सरकार इस पर शुल्क बढ़ाने के बारे में सोच रही है.
Bengaluru Car Parking Charge: बेंगलुरु में रहना- खाना कितना महंगा है ये बात तो हम सभी जानते ही हैं. इसको लेकर कई बार सोशल मीडिया पर बी कई खबरें या अपडेट्स आते हैं. लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं. इसी बीच अब खबरें आई हैं जल्दी ही यहां पर कार पार्किंग के शुल्क में भी बढ़ोतरी होने वाली है. एक कार को सड़क पर पार्क करने के एवज में 25 हजार रुपये तक का शुल्क लग सकता है.
बेंगलुरु में बदले पार्किंग रूल्स
दरअसल बेंगलुरु में जल्द ही घर के बाहर सड़क किनारे कार खड़ी करने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ सकते हैं. कर्नाटक सरकार ने ग्रेटर बेंगलुरु एरिया (पार्किंग) नियम, 2026 का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें रेसिडेंशियल इलाकों में सड़क किनारे पार्किंग के लिए सालाना शुल्क लगाने का प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव के मुताबिक, छोटी कार के लिए 15 हजार रुपये, सेडान के लिए 20 हजार रुपये और SUV के लिए 25 हजार रुपये सालाना पार्किंग परमिट शुल्क देना पड़ सकता है.
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कितना लगेगा हर घंटे का शुल्क?
इस नए नियम के अनुसार नॉन-रेसिडेंशियल इलाकों में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के लिए प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जा सकता है. सड़क की कैटेगरी के आधार पर कारों से ही ये शुल्क लिया जाएगा, जो इस प्रकार है:
- कैटेगरी C रोड: 40 रुपये प्रति घंटा
- कैटेगरी B रोड: 60 रुपये प्रति घंटा
- कैटेगरी A रोड: 80 रुपये प्रति घंटा
तो वहीं, टू-व्हीलर गाड़ियों के लिए ये शुल्क 20, 30 और 40 रुपये प्रति घंटा हो सकता है.
सस्ती होगी ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग
सरकार ने सड़क से अलग बनाए गए पार्किंग लोकेशन यानी ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग को उम्मीद के हिसाब से सस्ता रखने का प्रस्ताव दिया है. यहां कारों के लिए हर घंटे के हिसाब से 20 से 40 रुपये और टू-व्हीलर वाहनों के लिए 10 से 20 रुपये शुल्क हो सकता है. इसके अलावा मंथली पार्किंग शुल्क एक हजार रुपये से लेकर चार हजार रुपये तक रखने का प्रस्ताव है. रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पार्किंग करने वालों को मासिक शुल्क पर 50% की छूट भी मिल सकती है.
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