Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNag Panchami 2026: करियर, शादी या बिजनेस में आ रही है रुकावट? नाग पंचमी पर करें भारत के इन 5 चमत्कारिक नाग मंदिरों के दर्शन

Nag Panchami 2026: करियर, शादी या बिजनेस में आ रही है रुकावट? नाग पंचमी पर करें भारत के इन 5 चमत्कारिक नाग मंदिरों के दर्शन

Nag Panchami 2026: क्या आप जानते हैं किस नाग मंदिर के दर्शन से चमकती है नौकरी और बिजनेस? नाग पंचमी 2026 पर जानिए देश के 5 चमत्कारी नाग मंदिरों का रहस्य और उनके खास फायदे.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 14 Aug 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

Nag Panchami 2026: हर साल श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस बार यह पावन पर्व सोमवार, 17 अगस्त 2026 को पड़ रहा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग देव की पूजा करने से सर्पदोष और कालसर्प योग से मुक्ति मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के मशहूर नाग मंदिरों का संबंध आपकी नौकरी, बिजनेस, मैरिड लाइफ और सेहत से भी जुड़ा है?

आइए जानते हैं भारत के 5 ऐसे प्रसिद्ध नाग मंदिरों के बारे में और यह भी कि अपनी खास परेशानी के हल के लिए आपको किस मंदिर का दर्शन करना चाहिए.

1. नागचंद्रेश्वर मंदिर (उज्जैन): करियर में रुकावट और कालसर्प दोष के लिए

महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित यह मंदिर साल में केवल एक बार—नाग पंचमी के दिन—ही 24 घंटे के लिए खुलता है.

किस परेशानी के लिए जाएं: अगर आपके करियर में बार-बार रुकावट आ रही है, पदोन्नति (Promotion) रुकी हुई है या कुंडली में भारी कालसर्प दोष है, तो नाग पंचमी पर यहां दर्शन करने से बंद किस्मत के ताले खुलते हैं.

2. कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर (कर्नाटक): बिजनेस में घाटा और कर्ज से मुक्ति के लिए

पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर सर्पदोष निवारण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है.

किस परेशानी के लिए जाएं: यदि आप बिजनेस में लगातार नुकसान झेल रहे हैं, नए स्टार्ट-अप में असफलता मिल रही है या शत्रुओं से भय रहता है, तो यहां 'अश्लेषा बलि' पूजा करवाने से व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है.

3. मन्नारशाला नागराज मंदिर (केरल): संतान सुख और मैरिड लाइफ के लिए

हजारों नाग मूर्तियों से घिरा यह रहस्यमयी मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है. इस मंदिर की मुख्य पुजारी एक महिला (अम्मा) होती हैं.

किस परेशानी के लिए जाएं: जिन शादीशुदा जोड़ों की मैरिड लाइफ में तनाव चल रहा है या जिन्हें संतान सुख पाने में बाधा आ रही है, उनके लिए यह मंदिर वरदान माना जाता है. यहां 'उरुली कझुक्कल' (कांस्य का बर्तन चढ़ाने की) रस्म से मनचाही मुराद पूरी होती है.

4. नागराजा मंदिर (नागरकोइल, तमिलनाडु): बीमारियों और सेहत की समस्याओं के लिए

कन्याकुमारी के पास स्थित इस मंदिर के गर्भगृह की मिट्टी को ही मुख्य प्रसाद के रूप में दिया जाता है.

किस परेशानी के लिए जाएं: यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, या फिर स्किन (त्वचा) संबंधी समस्याओं से परेशान है, तो यहां दर्शन करने और गीली मिट्टी का लेप लगाने से असाध्य रोगों से राहत मिलती है.

5. श्री नाग वासुकी मंदिर (प्रयागराज): मानसिक तनाव और रिश्तों के कलह के लिए

प्रयागराज में संगम तट पर स्थित यह प्राचीन मंदिर वासुकी नाग को समर्पित है.

किस परेशानी के लिए जाएं: अगर आपके रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ गई हैं, परिवार में आए दिन गृह-क्लेश रहता है या आप डिप्रेशन और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो संगम स्नान के बाद यहां दर्शन करने से मन शांत होता है और रिश्तों में मिठास लौटती है.

नाग पंचमी 2026 के दिन (17 अगस्त) सुबह 05:51 बजे से 08:29 बजे तक पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा. अपने ग्रह-दोष और परेशानियों के अनुसार सही मंदिर का चयन कर आप भी नाग देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

Nag Panchami 2026: क्यों मनाई जाती है नागपंचमी? जानिए सांप और बहन के रिश्ते की चमत्कारी कहानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
Nag Panchami 2026 Kal Sarp Dosh Remedies Nag Temples In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Nag Panchami 2026: करियर, शादी या बिजनेस में आ रही है रुकावट? नाग पंचमी पर करें भारत के इन 5 चमत्कारिक नाग मंदिरों के दर्शन
Nag Panchami 2026: नागरकोइल से उज्जैन तक, ये हैं 5 मशहूर नाग मंदिर... जानिए किस मंदिर में जाने से दूर होंगी आपकी कौन-सी परेशानियां!
धर्म
Mahadev Symbols: क्यों धारण करते हैं शिवजी गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा? जानिए त्रिशूल-डमरू का गहरा रहस्य
Mahadev Symbols: क्यों धारण करते हैं शिवजी गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा? जानिए त्रिशूल-डमरू का गहरा रहस्य
धर्म
Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?
हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?
धर्म
Shukrawar Upay: 14 अगस्त शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? जान लें शाम के 5 खास उपाय
14 अगस्त शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? जान लें शाम के 5 खास उपाय
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: रूस के Su-57 को नहीं खरीदेगा भारत, सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी वायुसेना
Exclusive: रूस के Su-57 को नहीं खरीदेगा भारत, सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी वायुसेना
बिहार
कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? जिनके आदेश पर मचा बवाल, अभिजीत दीपके ने मांगा इस्तीफा
कौन हैं मनन कुमार मिश्रा? जिनके आदेश पर मचा बवाल, अभिजीत दीपके ने मांगा इस्तीफा
भोजपुरी सिनेमा
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
'जिसे चाहा वो मिला नहीं...', पवन सिंह को हुआ था एकतरफा प्यार, एक्ट्रेस को कर चुके डेट
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
किसकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं सोनम वांगचुक? कर दिया बड़ा ऐलान
किसकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं सोनम वांगचुक? कर दिया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अगले 3 दिन भारी! आज 24 जिलों में बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट
यूपी में अगले 3 दिन भारी! आज 24 जिलों में बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट
ऑटो
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
Brezza-Venue की EMI में कितना फर्क? जानें पूरा हिसाब
इंडिया
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र! लोकसभा में सिर्फ 19 फीसदी काम, राज्यसभा भी पीछे
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र! लोकसभा में सिर्फ 19 फीसदी काम, राज्यसभा भी पीछे
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget