Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिचार्ज करते समय कार्ड नंबर हमेशा दोबारा जांचें।

Delhi Metro Card Update: आज के समय में बड़ी संख्या में लोग मेट्रो से सफर करना पसंद करते हैं. ऐसे में जो लोग रोजाना मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, वे मेट्रो कार्ड बनवा लेते हैं, ताकि उन्हें लाइन में लगकर टिकट न खरीदना पड़े. मेट्रो कार्ड से समय की बचत होने के साथ-साथ ही सफर भी सस्ता हो जाता है, क्योंकि टिकट के मुकाबले मेट्रो कार्ड से किराए में कुछ फर्क रहता है.

यही कारण है कि लोग मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में अब लोग कार्ड का रिचार्ज खत्म होने पर मेट्रो स्टेशन की जगह खुद ही ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, लेकिन सोचिए, कभी आपसे जल्दबाजी में दूसरे के कार्ड में रिचार्ज हो जाए तो आप क्या करेंगे?

180 दिनों के अंदर टॉप अप नहीं किया तो क्या होगा?

आप ऑनलाइन मेट्रो रिचार्ज करते होंगे तो आपको पता होगा कि रिचार्ज करने के बाद एक बार मेट्रो स्टेशन पर जाकर आपको टॉप-अप करना जरूरी होता है. ऐसे में अगर आपसे गलती से दूसरे के कार्ड में रिचार्ज हो गया है तो अगर उस कोर्ड को 180 दिनों के अंदर टॉप अप नहीं किया जाता है तो रिचार्ज एक्सपायर हो सकता है, जिसके बाद रिफंड भी नहीं मिलता है.

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180 दिनों के अंदर टॉप अप कर लिया तो क्या होगा?

अगर आपने जिस कार्ड पर गलती से रिचार्ज किया और कार्डधारकर ने टॉप-अप 180 दिन के अंदर कर लिया गया है तो पैसे उसके कार्ड में जुड़ जाएंगे और आपको रिफंड नहीं मिलेगा.

पैसा वापस मिलेगा या नहीं?

अगर आपने गलती से किसी दूसरे एक्टिव मेट्रो कार्ड में रिचार्ड कर दिया है तो DMRC इसे सफल ट्रांजैक्शन मानता है. यानी भले ही आपसे दूसरे के कार्ड पर गलती से रिचार्ज हो गया हो.

DMRC से शिकायत करने पर मिलेगा रिफंड?

इसका जवाब है नहीं, गलत कार्ड पर रिचार्ज करने के बाद अगर आप मेट्रो स्टेशन के कस्टमर केयर, ईमेल या उनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करते हैं, तब भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा. क्योंकि ऑनलाइन खुद से रिचार्ज करने की पूरी जिम्मेदारी यूजर की है, तो इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा.

क्यों नहीं मिलता है रिफंड

इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ मेट्रो कार्ड किसी व्यक्ति के नाम से लिंक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से गलत कार्ड में गई रकम को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन के लिए यह पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि कार्ड किसका था और किसने गलती से रिचार्ज किया है.

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कुछ बातों का रखें ध्यान

अगर आप ऑनलाइन मेट्रो कार्ड रिचार्ज करते हैं तो हमेशा कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें जैसे...