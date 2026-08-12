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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन की रिजर्व सीट पर कब्जा, शिकायत भी नहीं आई काम, रेलवे भरेगा जुर्माना

Train News: ट्रेन की रिजर्व सीट पर कब्जा, शिकायत भी नहीं आई काम, रेलवे भरेगा जुर्माना

Indian Railway Compensation: एक मामला केरल से सामने आया है, जहां पालक्काड़ जिला कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे की लापरवाही को माना और यात्री परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया. 

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Aug 2026 02:00 PM (IST)
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  • उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 75 हजार मुआवजे का आदेश दिया।

Indian Railway Compensation: ट्रेन रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको पता होगा कि कन्फर्म टिकट मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग कई महीने पहले ही ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, ताकि उनको कन्फर्म टिकट मिल सके.

ऐसे में अगर आपको बड़ी मुश्किल के बाद कन्फर्म टिकट मिला हो, लेकिन आपकी सीट पर कोई और कब्जा कर ले, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले उस यात्री को सीट से हटने के लिए कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर वह आपकी सीट से न हटे, तो आप ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टाफ से इस उम्मीद में शिकायत करेंगे कि वे आपकी समस्या का समाधान कर देंगे. लेकिन अगर शिकायत के बाद भी रेलवे आपकी समस्या हल नहीं करता तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है, जहां पालक्काड़ जिला कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे की लापरवाही को माना और यात्री परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया. 

क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, एक यात्री अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था. उनके पास कन्फर्म टिकट थी, लेकिन यात्रा के दौरान कोच में कई अनधिकृत यात्री आ गए और परिवार की सीट पर बैठ गए, जिसके बाद परिवार ने RailMadad पर शिकायत दर्ज की, लेकिन इसके बाद भी परिवार को कोई समाधान नहीं मिला.

परिवार को कितना मुआवजा मिला?

इसके बाद परिवार ने ट्रेन में हुई परेशानी की शिकायत कंज्यूमर कमीशन में दर्ज कराई. परिवार ने सबूत के तौर पर कोर्ट में फोटो भी पेश की. हालांकि, रेलवे ने दावा किया कि रेलवे कर्मचारियों ने इस मामले पर कार्रवाई की थी, लेकिन परिवार का कहना है कि इसके बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. जिसके बाद कमीशन ने रेलवे की सेवा में कमी बताई और परिवार को मुआवजा देना का निर्देश दिया. कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे को कुल 75 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. 

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कन्फर्म सीट पर कब्जा हो जाए तो क्या करें?

  • अगर आपकी टिकट कन्फर्म है, लेकिन उस सीट पर कोई दूसरा यात्री बैठ जाता है तो सबसे पहले उसे आराम से समझाएं.
  • कई बार लोग गलती से भी दूसरों की सीट को अपना समझकर बैठ जाते हैं.
  • आप अपने कन्फर्म टिकट दिखाएं और उन्हें सीट से हटने के लिए कहे.
  • अगर यात्री सीट खाली करने से इनकार करता है तो लड़ाई-झगड़ा न करें.
  • सबसे पहले टीटीई को इसकी जानकारी दें.
  • अगर ट्रेन में उस समय टीटीई मौजूद नहीं है तो आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत कर सकते हैं.
  • इसके अलावा RailMadad ऐप की मदद से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • अगर रेलवे आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो कंज्यूमर फोरम में रेलवे के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. 

शिकायत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें

  • अगर आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत करते हैं तो अपने पास कन्फर्म टिकट/ PNR का स्क्रीनशॉट जरूर रखें.
  • साथ ही आप फोटो और वीडियो भी सबूत के तौर पर ले सकते हैं.
  • शिकायत करने के बाद अपना Complaint Number संभालकर रखें.
  • इसके अलावा, यात्रा की तारीख, कोच नंबर, बर्थ नंबर भी नोट करें.
  • यह सारी चीजें शिकायत के दौरान सबूत के तौर पर आपके काम आ सकती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Aug 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Consumer Forum Utility News INDIAN RAILWAYS Confirmed Train Ticket
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