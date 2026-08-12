RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग

भारतीय महिला क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में श्रेयंका बॉलीवुड के गाने ‘बबली बदमाश है’ पर डांस करती नजर आ रही हैं. मैदान पर अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाली श्रेयंका का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. श्रेयंका ने खुद यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

वीडियो में वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती दिख रही हैं. उनके एक्सप्रेशंस और डांस मूव्स ने फैंस का ध्यान खींच लिया. श्रेयंका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और समय-समय पर अपनी तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती हैं. वीडियो शेयर करते हुए श्रेयंका ने कैप्शन में लिखा, ‘Just being a badmash’. उनका यह मजेदार अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

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श्रेयंका ने जिस गाने पर डांस किया है, वह 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘शूटआउट एट वडाला’ का ‘बबली बदमाश है’ गाना है. इस गाने को सुनिधि चौहान ने गाया था और अनु मलिक ने इसका संगीत तैयार किया था. वीडियो में श्रेयंका का अंदाज मैदान से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है. क्रिकेट के मैदान पर वह काफी शांत और फोकस्ड दिखाई देती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका मस्ती भरा अंदाज अक्सर देखने को मिलता है.

भारत के लिए खेलती हैं श्रेयंका

श्रेयंका भारत की प्रमुख युवा महिला क्रिकेटरों में शामिल हैं. वह दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकती हैं. घरेलू क्रिकेट में वह कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं. श्रेयंका ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल और वनडे क्रिकेट खेला है. अपनी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने कम समय में टीम में अपनी जगह बनाई है. वह खास तौर पर अपनी ऑफ स्पिन और विकेट लेने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं.

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WPL में RCB के लिए खेलती हैं

महिला प्रीमियर लीग में श्रेयंका पाटिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं. RCB के साथ खेलते हुए भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है. WPL में उन्हें टीम की अहम खिलाड़ियों में गिना जाता है. क्रिकेट के मैदान पर विकेट लेने के लिए मशहूर श्रेयंका का यह डांस वीडियो उनकी एक अलग तस्वीर दिखाता है. यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद फैंस उनके क्रिकेट वाले अंदाज के साथ-साथ इस मस्ती भरे अंदाज को भी पसंद कर रहे हैं.

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