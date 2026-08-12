IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग

RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग

भारतीय महिला क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में श्रेयंका बॉलीवुड के गाने ‘बबली बदमाश है’ पर डांस करती नजर आ रही हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 12 Aug 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में श्रेयंका बॉलीवुड के गाने ‘बबली बदमाश है’ पर डांस करती नजर आ रही हैं. मैदान पर अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाली श्रेयंका का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. श्रेयंका ने खुद यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

वीडियो में वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती दिख रही हैं. उनके एक्सप्रेशंस और डांस मूव्स ने फैंस का ध्यान खींच लिया. श्रेयंका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और समय-समय पर अपनी तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती हैं. वीडियो शेयर करते हुए श्रेयंका ने कैप्शन में लिखा, ‘Just being a badmash’. उनका यह मजेदार अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shreyanka Patil (@shreyanka_patil31)

श्रेयंका ने जिस गाने पर डांस किया है, वह 2013 में रिलीज हुई फिल्म ‘शूटआउट एट वडाला’ का ‘बबली बदमाश है’ गाना है. इस गाने को सुनिधि चौहान ने गाया था और अनु मलिक ने इसका संगीत तैयार किया था. वीडियो में श्रेयंका का अंदाज मैदान से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है. क्रिकेट के मैदान पर वह काफी शांत और फोकस्ड दिखाई देती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका मस्ती भरा अंदाज अक्सर देखने को मिलता है.

भारत के लिए खेलती हैं श्रेयंका

श्रेयंका भारत की प्रमुख युवा महिला क्रिकेटरों में शामिल हैं. वह दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकती हैं. घरेलू क्रिकेट में वह कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं. श्रेयंका ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल और वनडे क्रिकेट खेला है. अपनी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने कम समय में टीम में अपनी जगह बनाई है. वह खास तौर पर अपनी ऑफ स्पिन और विकेट लेने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं.

यह भी पढ़ें- रद्द हो गया बांग्लादेश दौरा? BCCI ने किया भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज के शेड्यूल का एलान

WPL में RCB के लिए खेलती हैं

महिला प्रीमियर लीग में श्रेयंका पाटिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा हैं. RCB के साथ खेलते हुए भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है. WPL में उन्हें टीम की अहम खिलाड़ियों में गिना जाता है. क्रिकेट के मैदान पर विकेट लेने के लिए मशहूर श्रेयंका का यह डांस वीडियो उनकी एक अलग तस्वीर दिखाता है. यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद फैंस उनके क्रिकेट वाले अंदाज के साथ-साथ इस मस्ती भरे अंदाज को भी पसंद कर रहे हैं.

 

यह भी पढ़ें- अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
RCB Shreyanka Patil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
RCB की श्रेयंका पाटिल ने लूटी महफिल, 'बबली बदमाश' पर दिखाए मूव्स; दीवाने हुए लोग
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस में वापसी? IPL 2027 से पहले इस बात पर फंसा पेंच
हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस में वापसी? IPL 2027 से पहले इस बात पर फंसा पेंच
क्रिकेट
बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज 
बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज 
क्रिकेट
अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप
अभिषेक पोरेल से यश दयाल तक, इन किकेटरों पर लग चुका है रेप का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
क्रिकेट
बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज 
बांग्लादेश टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन, 13 महीने बाद लौटा ये दिग्गज 
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट... आसमान में भारतीय एविएशन लापरवाही!
जनरल नॉलेज
National Flag Disposal Rules: 15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
15 अगस्त पर सड़क पर पड़ा मिले तिरंगा तो यहां करें शिकायत
टेक्नोलॉजी
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
इस देश ने Meta Smart Glasses पर लगाया बैन! जानिए क्या है वजह
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
ABP NEWS
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
ABP NEWS
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
ABP NEWS
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
Embed widget