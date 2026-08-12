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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबीमार बच्चे का क्लेम किया खारिज, कोर्ट ने बीमा कंपनी को सिखाया सबक

बीमार बच्चे का क्लेम किया खारिज, कोर्ट ने बीमा कंपनी को सिखाया सबक

Insurance Claim Consumer Court: एक बच्चे के इलाज के बाद बीमा कंपनी ने उसके पिता को क्लेम देने से इनकार कर दिया. इसके बाद शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जानें फिर कोर्ट ने क्या किया.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 12 Aug 2026 10:36 AM (IST)
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Insurance Claim News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला कंज्यूमर कोर्ट ने बच्चे के अस्पताल में भर्ती होने का बीमा क्लेम खारिज करने पर स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को करीब 94 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कंपनी के फैसले को गलत और सर्विस में कमी माना.

ये मामला गुरदीप सिंह की शिकायत से जुड़ा है.उनके बेटे की अगस्त 2023 में तबीयत खराब हो गई थी. उसे तेज बुखार और गले में तेज दर्द था.पहले उसे धर्मशाला के जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया.हालत में सुधार नहीं होने पर 12 अगस्त को डॉक्टरों की सलाह पर उसे सिटी हॉस्पिटल, मतौर, कांगड़ा में भर्ती कराया गया. बच्चा 17 अगस्त तक अस्पताल में भर्ती रहा.

इलाज पर आया 58,729 का खर्च

सिटी हॉस्पिटल में जांच के दौरान बच्चे को तेज बुखार के साथ प्लेटलेट्स कम होने और लिवर एंजाइम ज्यादा होने की परेशानी सामने आई.उसे IV फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स दिए गए. इलाज का कुल खर्च 58,729 रुपये आया.

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गुरदीप सिंह ने 15 अगस्त 2023 को बीमा कंपनी को क्लेम की जानकारी दी थी.लेकिन कंपनी ने 20 सितंबर 2023 को क्लेम खारिज कर दिया.कंपनी का कहना था कि बच्चे का इलाज अस्पताल में भर्ती किए बिना भी किया जा सकता था और अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं था.

बीमा कंपनी की दलील नहीं मानी

Star Health ने कोर्ट के सामने कहा कि उसकी मेडिकल टीम ने बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की थी.टीम के हिसाब से मरीज का इलाज आउटडोर यानी बिना अस्पताल में भर्ती किए किया जा सकता था.कंपनी ने पॉलिसी के उस नियम का भी हवाला दिया, जिसमें जरूरी नहीं होने वाले अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल नहीं है.

लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद कंपनी की दलील नहीं मानी. कोर्ट ने कहा कि बच्चे को पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके निशानी बने हुए थे.साथ ही, बीमा कंपनी अपनी मेडिकल टीम के किसी सदस्य का हलफनामा भी पेश नहीं कर पाई.

डॉक्टर का फैसला अहम माना

कोर्ट ने कहा कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करना है या घर पर इलाज करना है, इसका फैसला इलाज करने वाला डॉक्टर करता है.अगर डॉक्टर ने अस्पताल में इलाज जरूरी बताया है, तो बीमा कंपनी की मेडिकल टीम अपने लेवल पर इसे गलत नहीं बोल सकते.

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कोर्ट ने गुरदीप सिंह के 58,729 रुपये के खर्च से जुड़े बिल भी मंज़ूर किए. कंपनी ने 33,727 रुपये का एक बिना साइन वाला बिल के हिसाब पर दिया था, लेकिन उसके साथ में कोई हलफनामा नहीं दिया गया था.

कोर्ट ने बीमा कंपनी को 58,729 रुपये 9% साल का ब्याज के साथ देने का आदेश दिया. इसके अलावा 20,000 रुपये मुआवजे और 15,000 रुपये मुकदमे के खर्च के लिए देने को कहा. इस तरह पैसा करीब 94 हजार रुपये होती है.

Published at : 12 Aug 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Insurance Claim INSURANCE Consumer Court Legal News
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