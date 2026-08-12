'हजारों घंटे की मेहनत है...' रणबीर ने बंद की 'रामायण' के VFX को ट्रोल करने वालों की बोलती

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने उन लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने 'रामायण' के टीजर और ट्रेलर में VFX क लेकर कमियां निकाली थी. रणबीर ने कहा कि कई लोग अचानक से ऑनलाइन कंप्यूटर-जेनरेटेड इमेजरी (CGI) क्रिटिक बन जाते हैं और उन्हें लगता है कि काम अधूरा रह गया. जबकि रणबीर ने कहा कि इसके पीछे हजारों घंटे की मेहनत लगती है.

रणबीर बोले- लोग ऑनलाइन CG क्रिटिक बन जाते हैं

रणबीर कपूर ने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, 'लोग ऑनलाइन CGI (कंप्यूटर-जेनरेटेड इमेजरी) क्रिटिक बनकर ट्रेलर में कमिया निकालते हैं और मानते हैं कि काम पूरा नहीं हुआ है या ये अच्छा नहीं है.'

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हजारों घंटे की मेहनत लगती है

रणबीर कपूर ने आगे कहा, 'AI के आने के बाद से लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं. उन्हें लगता है कि AI की मदद ली और कुछ रिलीज कर दिया. उन्हें ये नहीं पता होता है कि CG कैसे बनता है. इसमें हजारों घंटे की मेहनत होती है.'





VFX पर लंबी चर्चा करते थे 'रामायण' के मेकर्स

रामायण का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है और इसके प्रोड्यसूर हैं नमित मल्होत्रा. रणबीर ने आगे बताया कि नितेश सर और नमित VFX को लेकर लंबी चर्चा करते थे और इस पर काफी वक्त बिताते थे. उन्होंने ये भी कहा कि सीन के हिसाब से आसमान के सही रंग से लेकर अन्य कई छोटी-छोटी चीजों पर काम किया गया है.

दिवाली पर रिलीज होगी 'रामायण'

रामायण को मेकर्स दो पार्ट में बना रहे हैं. पहला पार्ट इस साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर आएगा. रणबीर भगवान श्री राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं. हनुमान जी का किरदार सनी देओल और रावण का किरदार कन्नड़ एक्टर यश निभा रहे हैं.

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राजा दशरथ का किरदार अभिनेता अरुण गोविल और लक्ष्मण जी का रोल अभिनेता रवि दुबे निभा रहे हैं. रामायण का हिस्सा रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, काजल अग्रवाल, लारा दत्ता सहित और भी कई कलाकार हैं. बता दें कि फिल्म के दोनों पार्ट का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. ये भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित होगी.