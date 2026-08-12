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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: धूप तेज है फिर भी सोलर पैनल कम बिजली बना रहा? वजह जानें

Solar Panel: धूप तेज है फिर भी सोलर पैनल कम बिजली बना रहा? वजह जानें

Solar Panel: क्या आपके भी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया हुआ है, लेकिन धूप तेज होने के बाद भी पैनल ज्यादा बिजली नहीं बना रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Aug 2026 01:22 PM (IST)
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Solar Panel Guide: ज्यादातर लोग बिजली बिल से राहत पाना चाहते हैं, जिसके लिए वे अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन कई लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल तभी बिजली पैदा करेगा, जब धूप तेज होगी. यानी जितनी तेज धूप होगी, उतनी ज्यादा सोलर पैनल बिजली पैदा करेगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. 

अगर आपने भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया हुआ है और तेज धूप होने के बाद भी पैनल कम बिजली बना रहा है तो ऐसे में कई लोग समझ लेते हैं कि पैनल में कोई खराबी हो गई है. लेकिन जरूरी नहीं है कि सोलर पैनल में कोई खराबी ही हो. कई बार कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान न देने पर भी पैनल धूप तेज होने के बाद भी बिजली कम बनाते हैं.

किन-किन कारणों की वजह से सोलर पैनल कम बिजली बनाते हैं?

1.छाया पड़ने से भी सोलर पैनल पर पड़ेगा असर

अगर आपने सोलर पैनल को अपने घर की छत पर ऐसी जगह लगवाया हुआ है, जहां पर धूप अच्छे से नहीं पहुंचती है या फिर पेड़ और ऊंची इमारतों के कारण सोलर पैनल तक धूप नहीं पहुंच पा रही है तो इसकी वजह से भी पैनल कम बिजली पैदा करेगा. अगर आपके घर की छत पर लगे सोलर पैनल के ऊपर भी किसी चीज की छाया आ रही है तो पैनल बिजली पैदा कम करेगा. 

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2.धूल-मिट्टी की वजह से कम बिजली होगी पैदा

अगर सोलर पैनल पर लंबे समय से धूल-मिट्टी या फिर पक्षियों की बीट जमा है, तो इसकी वजह से धूप सोलर पैनल पर सही से नहीं पहुंच पाएगी, जिसके चलते सोलर पैनल बिजली कम पैदा करेंगे. इसलिए ध्यान रखें समय-समय पर पैनल की सफाई करें, उस पर धूप-मिट्टी जमा न होने दें, ताकि पैनल अच्छे से बिजली पैदा कर पाए.

3.इस वजह से भी पड़ता है फर्क

अगर पैनल पर कोई धूल-मिट्टी नहीं है और न ही उसपर किसी चीज की छाया आ रही है, लेकिन इसके बाद भी बिजली कम बन रही है तो वायरिंग और इन्वर्टर की जांच करानी पड़ सकती है. कभी-कभी तकनीकी दिक्कतों की वजह से भी पैनल बिजली कम बनाते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Aug 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News Electricity Savings
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